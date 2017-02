Im Januar dachte sich der Europachef von Starbucks, Martin Brok, noch, Mailand würde sich sicher über einen Garten freuen. Den wollte die US-Kaffeehauskette der Stadt sogar schenken, einfach so!

Die ersten Palmen brannten schon

Doch dabei hatte er die Rechnung ohne die überzeugten Espresso-Liebhaber gemacht. Und ohne die Nationalisten und Rechtsextremisten. Sie alle sind in den Streit um ein paar Palmen und Bananenstauden verwickelt.

Der exotische Garten soll laut dpa vor dem Wahrzeichen der Stadt, dem Mailänder Dom, angelegt werden. Da ist es, der hübschen Gebäude drum herum zum Trotz, eher grau und trist. Dafür stehen hier jeden Tag etliche Menschen in einer Reihe und warten auf Einlass in das Gotteshaus. Wäre doch hübsch, wenn das in einem kleinen Garten ginge.

Die ersten Palmen stehen schon vor dem Mailänder Dom. dpa/picture-alliance

Das sehen viele aber ganz anders. Seit Tagen wütet der bizarre Gartenstreit. Jetzt gipfelte er darin, dass Unbekannte die ersten gepflanzten Palmen ansteckten.

Angst vor der „Afrikanisierung“ Italiens

Das könnten entweder die Freunde von Espresso, Cappuccino und Co. sein. Die nämlich sehen es gar nicht gern, dass Starbucks im kommenden Jahr seine erste Filiale in Italien – DEM Land der Kaffeekultur – eröffnen will. Nicht wenige Italiener haben schon angekündigt, die Grandekaramelllattemitsojamilch-Kette zu boykottieren.

Oder aber, die Brandstifter kommen aus der nationalistischen Szene. Rechte Parteien sehen in den exotischen Pflanzen eine „Afrikanisierung“ Italiens. Kein Witz! Sie hetzten auf Grundlage des Gartens gegen Ausländer.

„Palmen und Bananen, fehlen nur noch die Affen und Kamele und wir haben Afrika in Italien. Die Illegalen sind schon hier“, sagte der Chef der ausländerfeindlichen Partei Lega Nord, Matteo Salvini. Die konservative Forza Italia protestierte mit aufblasbaren Bananen im Stadtrat. Exotische Pflanzen? Nicht in Italien, sagen die Anhänger.

Palmen waren schon vor über 100 Jahren da

dpa/picture-alliance

Eigentlich ist die Ablehnung gegenüber den Palmen gar nicht zu verstehen. Schließlich ist das Symbol für das Stadtwappen Mailands eine Palme. Und den rechten Parteien scheint auch nicht klar zu sein, dass Palmen den Platz schon im 19. Jahrhundert schmückten.

„Vor Jahren haben sie am Domplatz eine Eislaufbahn aufgebaut, und niemand hat gegen eine Skandinavisierung gewettert“, kommentierte die linksliberale Zeitung La Republica.

Auch wenn die Polizei jetzt gegen die Palmen-Brandstifter ermittelt: Das Projekt Garten soll nicht gestoppt werden. Generell würden Mailand ein paar Pflanzen mehr sicher gut tun.