Am Freitag teilte die italienische Polizei mit, dass sie nach zweijährigen Ermittlungen und mithilfe von versteckten Kameras dem ausgeklügelten System der Betrüger auf die Spur gekommen ist. Demzufolge wurden die Verdächtigen wegen Betrugs vorläufig festgenommen. Weitere 55 Klinikmitarbeiter, darunter ein Neurologe, ein Gynäkologe, neun Röntgentechniker und 18 Pfleger wurden dagegen unter Hausarrest gestellt.

Allein zwei Mitarbeiter hatten 20 Stechkarten bei sich

Und so funktionierte das System: 94 Mitarbeiter der Klinik „Loreto Mare“ in Neapel ließen ihre Stechkarten von einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern durchziehen, die tatsächlich zur Arbeit erschien, während sie selbst mit Abwesenheit glänzten. Allein zwei Sozialarbeiter hatten jeweils 20 Stechkarten bei sich gehabt, die sie beim Eingang in die Lesemaschinen steckten.

Wie konnte der Betrug so lange nicht auffallen?

Sicherheitshalber hielten diese aber telefonisch Kontakt mit den Abwesenden. Und es kam noch besser: Den Gipfel der Dreistigkeit erlaubten sich diejenigen Schwänzer, deren Aufgabe es eigentlich war, die Präsenz der Mitarbeiter zu kontrollieren.

Was machten die Bediensteten, während sie schwänzten?

Eine Frage bleibt trotzdem noch offen: Was macht man denn nun mit so viel bezahlter Freizeit? Ein Arzt spielte zum Beispiel Tennis während seiner eigentlichen Arbeitszeit. Ein anderer Mitarbeiter arbeitete dagegen als Koch in einer nahe gelegenen Herberge und verdiente sich dort nochmal etwas zu seinem Klinikgehalt dazu.