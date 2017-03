Stell dir vor, du fährst mit Deinen Freunden übers Wochenende an den See und ihr kauft zwei Kisten Bier. So weit, so schön. Die Kosten fürs Bier werden durch alle geteilt. Dann sitzt ihr am Abend gemütlich ums Lagerfeuer, jeder trinkt ein Bier, die Kronkorken werfen alle unachtsam auf den Tisch. Du guckst zufällig hin und plötzlich wird dir klar: Krass! Hauptgewinn einer fetten Lotterie. Mit einem der Kronkorken gewinnt man ein Auto. Aber wem gehört das jetzt? Dem, der den Korken zuerst entdeckt und seinen Wert verstanden hat? Oder allen, weil alle das Bier bezahlt haben?

Auto-Gewinner muss zahlen

Das Landgericht in Arnsberg in NRW hat entschieden: Der Mann muss einen Teil des Geldes aus dem Verkauf des gewonnenen Wagens an seine frühere Freundin zahlen. Da die Freunde zuvor beschlossen hätten, die Ausgaben des Ausflugs zu teilen, bei dem der Gewinn entstand, seien sie alle auch dessen „Miteigentümer“. Der beklagte Mann könne den überraschenden Gewinn nicht einfach für sich behalten. Eine frühere Freundin hatte geklagt und sich jetzt durchgesetzt. Einen Vergleich hatten die Beteiligten abgelehnt.

Die Frau forderte ein Fünftel des Gewinns, umgerechnet in bar einen Anteil von 5736 Euro. Der Mann wollte zur Wiedergutmachung nur etwa 1000 Euro zahlen. Die Kammer sprach der Frau nun 4268 Euro zu.

Wie hättet ihr entschieden?