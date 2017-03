Ein High-Tech-Halsband, ein 3D-Lage-Sensor und ein umgebautes Fitness-Armband im Rüssel: Damit haben Forscher das Schlafverhalten von Elefantenweibchen in freier Wildbahn untersucht. Bisher gab es solche Untersuchungen nur mit Elefanten in Gefangenschaft. Jetzt hat ein Forscherteam um Paul Manger von einer Universität in Johannesburg zwei Elefanten-Damen im Chobe Nationalpark analysiert. Das Ergebnis überrascht: Elefanten sind unter den bisher untersuchten Säugetieren die, die am wenigsten schlafen.

Zwei Leitkühe 35 Tage lang untersucht

Dazu wurden die Tiere zunächst von einem Hubschrauber aus betäubt, um ihnen dann die Sensoren anzulegen. Die etwa 30 Jahre alten Elefanten-Damen sind die Leitkühe ihre jeweiligen Herde. Danach haben die Forschen die Tiere 35 Tage lang begleitet und dabei eine durchschnittliche Schlafdauer von nur zwei Stunden pro Tag ermittelt.

In der Studie hat am meisten überrascht, dass die Elefantenweibchen in einigen Nächten überhaupt nicht geschlafen haben. imago/blickwinkel

46 Stunden am Stück wach

In einigen Nächten haben die Elefantenweibchen gar nicht geschlafen. Das hatten die Forscher so nicht erwartet. Ein Tier war ganze 46 Stunden am Stück wach. In diesem Zeitraum musste die Leitkuh ihre Herde vor Feinden wie einem große Rudel Löwen in Sicherheit bringen, vermuten die Forscher. Und selbst wenn die Tiere dann mal ihre Nachtruhe einlegen, schlafen sie nicht am Stück. Die Hauptschlafzeit liegt bei den untersuchten Weibchen bei etwa einer Stunde. Danach folgen mehrere kürzere Ruhephasen von 15 bis 20 Minuten Länge.

Unterschied zu Elefanten in Gefangenschaft

Die von den Forschern ermittelte Schlafdauer liegt deutlich unter der von Elefanten in Gefangenschaft. Die Tiere in freier Wildbahn scheinen sich auch deutlich seltener zum Schlafen hinzulegen. Im Stehen schläft ein Elefant mit geschlossenen Augen, der Rüssel ruht am Boden. Das ist auch ein Merkmal, mit dem die Forscher Wach- von Schlafphasen unterscheiden. Ein Elefant gilt demnach als schlafend, wenn er seinen Rüssel länger als fünf Minuten nicht bewegt.

Je größer, desto weniger Schlaf

Dem Elefant als Rekord-Kurzschläfer folgt laut Forschern ein Pferd mit etwa drei Stunden. Generell scheint zu gelten: je größer ein Tier, desto weniger Schlaf braucht es. Giraffen in Gefangenschaft schlafen viereinhalb Stunden. Eine Ausnahme sind Grauwale: Sie gönnen sich mindestens neun Stunden Schlaf.