In einem Blogpost beschreibt Amazon, wie es zu der massiven Störung kam: Ein Mitarbeiter habe am Dienstag etwas Speicherkapazität abschalten wollen. Durch einen fehlerhaft eingegebenen Befehl seien jedoch auf einen Schlag zu viele Server des Amazon-Speicherdienstes S3 vom Netz gegangen.

Cloud-Dienste mussten neu gestartet werden

Dadurch ergab sich eine Kettenreaktion: Auf den irrtürmlich vom Netz genommenen Servern lief auch ein Indexdienst für die Cloud, also ein System, in dem verzeichnet ist, auf welchem Server welche Daten gespeichert sind. Dadurch funktionierten Amazons Cloud-Dienste für eine gesamte Region in Nordamerika nicht mehr und mussten in weiten Teilen neu gestartet werden. Der Ausfall dauerte gute vier Stunden.

Cluod-Dienste sind Amazons größtes Geschäft

Amazon entschuldigte sich für die Störung und versprach, sicher zu stellen, dass sich ein solcher Fehler künftig nicht wiederholen kann, nur weil jemand ein falsches Kommando eingibt.

Viele Online-Firmen nutzen Amazons Server, um Daten zu speichern, Webseiten auszuliefern und Programme auszuführen. Darunter sind zum Beispiel auch Snapchat, Expedia und Buzzfeed. Amazon macht mit seinen Cloud-Diensten mehr als drei Milliarden Dollar Gewinn im Jahr – deutlich mehr, als mit dem Versandt von Waren.