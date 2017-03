Verkauf in Apotheken Cannabis kann jetzt verschrieben werden Jetzt können Ärzte Cannabis offiziell verschreiben – und die gesetzliche Krankenversicherung zahlt. Bisher ging das nur mit einer Ausnahmegenehmigung, und zahlen mussten meist die Patienten. mehr...

Schmerzpatienten oder Menschen, die an Multipler Sklerose oder bestimmten psychiatrischen Erkrankungen leiden, können sich seit Anfang März Cannabis-Arzneimittel von ihrem Arzt verschreiben lassen und dürfen die Droge dann ganz legal konsumieren. Ohne staatliche Kontrolle geht das aber nicht: Es ist trotz des neuen Gesetzes nämlich weiterhin verboten, Cannabis selbst anzubauen oder es einzunehmen, um sich zu berauschen.

Was macht die Agentur?

Deswegen soll sich die neue Cannabisagentur, die am Freitag vorgestellt wird, um den Import von medizinischem Cannabis kümmern und außerdem bestimmen, wer in Deutschland sogenannten Medizinalhanf anbauen darf. Anschließend kauft die Agentur den gesamte Hanf eines Herstellers auf und verkauft ihn an „Arzneimittelhersteller, Großhändler und Apotheken mit entsprechenden betäubungsmittelrechtlichen Genehmigungen“ – so steht es auf der Internetseite der Bundesregierung. Gewinn darf die Cannabisagentur dabei nicht machen.

Wer ist für die Agentur zuständig?

Die Cannabisagentur wird beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelt – einer selbständigen Behörde des Bundes. Sie ist laut Bundesregierung unter anderem für die „Zulassung, die Verbesserung der Sicherheit von Arzneimitteln, die Risikoerfassung und -bewertung von Medizinprodukten und die Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs“ zuständig.