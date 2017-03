Fritz hatte eine schwere Leberentzündung

Großer Schock am Montag in Berlin: Bewegungslos lag Fritz im Stall bei seiner Mutter Tonja, als Pfleger am Morgen nach ihm sahen. Das gut vier Monate alte Eisbärenbaby war schwer krank. „Fritz hat eine massive Leberentzündung, das deutet auf eine ernsthafte Krankheit hin“, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Wie jetzt bekannt wurde, ist Fritz gestorben.

Unser Fritz hat die Nacht nicht überlebt. Unglaublich, wie schnell uns dieser kleine Eisbär ans Herz gewachsen ist. https://t.co/TUUnSJ2cLd pic.twitter.com/SEmNw8qX7v — Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) March 7, 2017

Die Ärzte rätselten über die Krankheit

Dabei hatten die Ärzte alles versucht, um den jungen Eisbär zu retten. Nach einem Krisentreffen in Berlin wurde der Kleine von seiner Mutter getrennt und ins Leibniz-Institut gebracht. Dort wurde er stundenlang untersucht – mit Ultraschall, CT und Röntgengerät. Aber auch danach war nicht klar, woher genau die Entzündung kam.

Der Zoodirektor am Krankenbett von Fritz. Tierpark Berlin

Erst Sorge, jetzt Trauer um Fritz

Fritz war das erste Eisbärenjunge im Tierpark Berlin seit einigen Jahren. Er ist sozusagen der Nachfolger von Eisbär Knut aus dem Zoologischen Garten Berlin, der vor sechs Jahren starb. Seine Geburt im November und die ersten Fotos hatten nicht nur die Berliner begeistert – auch in anderen Ländern wurde über ihn berichtet. Zoodirektor Knieriem sagte am Montag noch: „Wir hoffen sehr, dass der kleine Eisbär wieder gesund wird. Wir sind alle sehr besorgt.“ Jetzt ist Fritz tot. Er wurde nur vier Monate alt.