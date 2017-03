In Zoos wird geforscht, sie beteiligen sich an Zuchtprogrammen für bedrohte Arten und leisten Aufklärungsarbeit über Tierarten. Viele Einrichtungen sind bemüht um einen artgerechten Aufbau der Gehege und eine sinnvolle Beschäftigung ihrer Tiere. In den letzten Jahren gab es dennoch immer wieder Schlagzeilen über getötete oder gestorbene Tiere weltweit. Das führt häufig zu Diskussionen – die Ursachen für die Tode sind dabei unterschiedliche.

Breitmaulnashorn in Zoo erschossen

Die Wilderei setzt den Breitmaulnashörnern in der Wildnis enorm zu – die Zucht in Gefangenschaft ist schwierig. dpa/picture-alliance

Der aktuellste Fall dreht sich um ein Nashorn: In den Tierpark von Thoiry bei Paris sind Kriminelle eingebrochen. Sie haben ein seltenes Breitmaulnashorn mit drei Schüssen getötet und ihm anschließend ein Horn abgesägt. Das zweite Horn wurde nur angesägt – wahrscheinlich wurden sie gestört und brachen ihr Vorhaben ab.

Diebesbanden bedienen den Schwarzmarkt

Mittlerweile kommt es international immer häufiger vor, dass Diebesbanden, die teilweise sehr professionell organisiert sind, Tiere aus Zoos stehlen. Sie bedienen damit die Nachfrage auf einem florierenden Schwarzmarkt für bedrohte oder exotische Tierarten. Manchmal haben sie auch nur an Teilen eines Tieres Interesse, wie der Fall des Nashorns in Frankreich zeigt: das Horn bringt auf dem Schwarzmarkt enorme Summen. Bisher wurden die Tiere illegal in ihrem Lebensraum gejagt – aber es kam auch schon zu Diebstählen von Hörnern in Museen.

Aggressive Zoogäste

Neben Tierdiebstählen, die teilweise mit heftigen Misshandlungen einhergehen, kommt es aber auch zu vollkommen unerklärlicher Gewalt durch Zoobesucher: Im vergangenen Februar wurde in El Salvador das Flusspferd „Gustavito“ mit Messern angegriffen und geprügelt – später starb es an den Folgen der Verletzungen. Der Grund ist bisher unbekannt und auch die Täter wurden noch nicht gefunden.

Im gleichen Monat veröffentlichte die Stadtverwaltung von Tunis einen Facebook-Eintrag, in dem sie die Misshandlung eines Krokodils durch Tierparkbesucher bekanntgaben:

حديقة الحيوانات لمدينة تونس تصرف وحشي من قبل مجموعة من زوار الحديقة التي قامت برشق تمساح بالحجارة على مستوى الرأس مما تسبب له في نزيف دموي داخلي,أدى إلى وفاته على عين المكان Posted by ‎Municipalité de la ville de Tunis بلدية مدينة تونس‎ on Wednesday, March 1, 2017

Das Tier wurde mit Steinen beworfen und starb an inneren Verletzungen.

Tödlicher Artenschutz?

Artenschutz und Zucht von Tieren bedeutet auch, dass die Zoos versuchen, gesunde und artenreine Tiere zu züchten. Kreuzungen und Paarungen zwischen nahen Verwandten sind nicht gewollt – kommt es doch zu solch „ungewolltem Nachwuchs“, wird er mitunter getötet. Das war 2014 im Zoo Kopenhagen der Fall, als die junge Giraffe Marius erschossen wurde.

Außerdem töten Zoos auch Tiere aus einer Notsituation heraus, zum Beispiel wenn sie keinen Platz mehr haben und auch sonst kein Zoo bereit ist, sie aufzunehmen. Das Töten gilt dabei zwar als letzte Möglichkeit, ist aber durchaus Praxis. So hat der Zoo Nürnberg 2015 beispielsweise 27 Tiere getötet, wie die Welt berichtet hat – er ist einer der wenigen, der diese Zahlen veröffentlicht. Oft sind es Nagetiere oder Huftiere, die getötet und an Raubtiere verfüttert werden, da der Tierbestand sonst zu groß würde.