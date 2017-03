Bauhaus Campus Berlin – so heißt eine Ideenwerkstatt, in der sich in der Hauptstadt viele Kreative treffen. Menschen aus Kultur, Wissenschaft und der Kreativwirtschaft wollen dort auf einem temporären Campus so etwas ähnliches wie eine Kommune der Zukunft erbauen. In einer Ansammlung von mehreren Mini-Häusern sollen Wohnideen entwickelt werden. Eine davon ist die „100-Euro-Wohnung“. Sie soll als „kleinste Wohnung Deutschlands ein Beitrag zur Debatte um bezahlbaren Wohnraum liefern“.

Die Häuser sind unterschiedlich ausgestattet: Manche haben sogar alles, um darin zu wohnen. Eine Küche, ein Bad – manche haben eine technische Anlage, um darin Duschwasser wieder aufzubereiten und manche wollen selbst Essen produzieren auf dem Dach. Manche Tinyhouses sind so wie Transformer, das heißt, die verwandeln sich dann in offene Werkstätten. Tagsüber sind sie Büros und Abends Werkstätten, wo man sich Möbel bauen kann. Van Bo Le-Mentzel, Tinyhouse University

Herkömmliche Stadtstrukturen sollen aufgebrochen werden und temporäre Dörfer erprobt werden. Im Mittelpunkt dieser Projekte stehen sogenannte Tinyhouses – das sind 10 Quadratmeter kleine Mini-Häuser auf Rädern. Die Akteure des Campus sollen nach und nach auf den Campus einziehen und sich innerhalb eines Jahres frei bewegen. Alle Veränderungen auf dem Weg in die Zukunft werden auf einem Blog festgehalten.

Modellzeichnung des Bauhaus Campus Berlin Tinyhouse University