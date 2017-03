Die gefälschten Anzeigen stehen entweder in Job-Portalen oder die internationalen Betrügerbanden verschicken sie gleich per Mail. Bisher passiert das vor allem in den USA und Großbritannien, aber auch in Deutschland nimmt diese Betrugsmasche zu, sagt Kai Fain vom Deutschen Institut für Compliance. Er spricht von hunderten Fällen. Wie viele es genau sind, weiß aber niemand. Denn es gebe eine hohe Dunkelziffer und nicht jeder Betrogene gehe auch zur Polizei.

Betrüger setzen Online-Bewerbungsgespräche an

Die Kion Group aus Wiesbaden wurde schon Opfer dieser Online-Betrüger. Das Unternehmen bemerkte das, als sich misstrauische Bewerber nach Stellen erkundigten, die es gar nicht gab. „In den USA werden Bewerbungsgespräche oft online geführt“, sagt Managerin Ruth Schorn. „Ich habe mir ein solches Online-Interview angeschaut. Da hatten sich die Betrüger viel Mühe gegeben und waren perfekt über unser Unternehmen informiert.“ Das Unternehmen warnt mittlerweile auf seiner Homepage vor der Betrugsmasche.

Die Check-Liste: wann man misstrauisch sein sollte

Einen hundertprozentigen Schutz vor gefälschten Stellenanzeigen im Netz gibt es nicht. Aber es gibt eine Reihe von Dingen, die Bewerber beachten können: