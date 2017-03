Den Sonnenbrillen-Kollektionen sind 2017 keine Grenzen gesetzt: Es dürfen Wayfarer-, Clubmaster-, Oversize-, Schmetterlings-, Cateye-, Nerd-, Panto- oder Lennon-Brillen sein. Nur ein Muss gibt es: Die Fassung sollte groß, schmal und leicht sein.

Architektonisches Design

Diese Sonnenbrillen fallen auf. Sie geben dem Gesicht Struktur und dem Outfit eine extravagante Note. Als „Flats“ oder „Planbrillen“ werden Modelle bezeichnet, deren Gläser ohne jede Wölbung auskommen. Sie unterstreichen den puristischen, geometrischen Trend – und wirken am besten in großflächigen Gesichtern.

KGS, Kerstin Kruschinski

Das Cut-Out-Design

Fassungen und Gläser werden lückenhaft. Die Scheiben scheinen in der Fassung zu schweben – Belüftung an heißen Sommertagen inklusive. Offensichtlich zusammengehörende Flächen scheinen wiederum aus mehreren Teilen zu bestehen. Ein ausdrucksstarker Trend für Nonkonformisten und alle, die so aussehen wollen.

KGS, Kerstin Kruschinski

Glänzendes Gold geht immer

Warm reflektieren schmale, breite, glatte, strukturierte Fassungen und golden verspiegelten Gläser das Sonnenlicht. Langweilig? Weit gefehlt: Die Palette reicht von Rot- über Antik-, Matt- bis Weißgold, von strukturiert, gebürstet, gestrahlt bis poliert.

KGS, Kerstin Kruschinski

Farbverlauf oder auch „Gradient Colors“

Natürlich und elegant wirken Fassungen, bei denen die Farben auf Bügeln harmonisch verschmelzen. Stark im Kommen sind Gläser mit Farbverläufen – von Uni- bis Bicolor. Sogar Korrektionsbrillen profitieren von den leicht verlaufsgetönten Scheiben. Der Vorteil: Die Blendung wird im oberen dunklen Teil abgeschirmt, die hellen Flächen ermöglichen unkompliziertes Lesen.

KGS, Kerstin Kruschinski

Der Animal-Look

Der Brillentrend-Dauerbrenner schlägt in diesem Jahr unübersehbar zu. Ob rund oder eckig, klassisch oder extravagant, ob im Cateye- oder Aviatorstyle – die Fassungsdesigner nehmen ungehemmt Anleihen aus der Tierwelt: Designs von Leopard, Schlange, Zebra, Schildkröte oder anderen Tieren zieren Fassungen und Bügel.

KGS, Kerstin Kruschinski

Grün ist die Saisonfarbe

Grün steht für Harmonie, Sicherheit und Kreativität. So erfrischen Lind, Schilf, Smaragd, Avocado oder Oliv Fassungen im „Allover-Design“ oder dezent in Reflektionen und Strukturen. Aufmerksamkeit ist allerdings bei der Wahl der Nuance gefragt: Sie sollte zum Hautton passen, sonst wirkt der Träger blass statt belebt.