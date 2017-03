Unter den 80 Namen finden sich Nachkommen aus legendären amerikanischen Familien: Steven Rockefeller und Abigail Disney. Sie haben sich gemeinsam in einem offenen Brief an den demokratischen Gouverneur Andrew Cuomo gewendet, um sich für höhere Steuern für amerikanische Top-Verdiener einzusetzen. Hierfür soll eine neue Steuerklasse eingeführt werden.

Das ist schon der zweite Brief, in dem die Millionäre ihr Anliegen vortragen – aber bisher werden sie von den Politikern im Senat des Bundesstaates offenbar ignoriert.

Unterzeichner sind selbst Millionäre

Die meisten Unterzeichner des Briefes gehören zu dem einen Prozent der Bestverdiener in New York. Sie verdienen mehr als 650.000 Dollar pro Jahr – das sind rund 605.500 Euro. Und sie würden von diesem Reichtum gerne mehr an die Gesellschaft zurückgeben.

Unterstützt wird das Anliegen vom „Steuerrechtlichen Institut“ („Fiscal Policy Institute“), einer liberalen Denkfabrik in New York. Der Direktor Ron Deutsch findet es „erfrischend“, dass sich viele Reiche bereit erklären, mehr von ihrem Geld an den Staat abzugeben.

Schulen bauen und arme Menschen unterstützen

Hauptanliegen der Gruppe ist es, in die „langfristige Wirtschaftlichkeit New Yorks“ zu investieren. Mit dem Geld sollen vor allem Bildungseinrichtungen und die amerikanische Infrastruktur verbessert werden.

Wir müssen in Wege aus der Armut investieren, in Möglichkeiten des Aufstiegs auf der Wirtschaftsleiter für alle unsere Mitbürger, in starke öffentliche Bildungssysteme von der Vorschule bis zum College. Und wir müssen in die baufälligen Brücken, Tunnel, Wasserleitungen, öffentlichen Gebäude und Straßen investieren, auf die wir alle angewiesen sind.

Außerdem wollen die Millionäre mit den Mehreinnahmen des Staates arme Menschen und Obdachlose unterstützen.

Politiker müssten handeln

Damit die Reichen mehr Steuern zahlen dürften, müssten allerdings einige rechtliche Hürden aus dem Weg geräumt werden. Und hierfür fehlt im Bundesstaat New York die politische Mehrheit. Zwar gibt es eine demokratische Mehrheit im Unterhaus, die sich ebenfalls für eine Steuererhöhung für Millionäre einsetzt – der von den Republikanern geführte Senat lehnt das Vorhaben aber ab.