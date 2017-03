Um das Video abspielen zu können, benötigst du JavaScript.

Bitte aktiviere dies in deinem Browser.

Am Dienstagmorgen war Max Giesinger in der SWR3 Morningshow zu Gast. Eine Stunde lang quatschte er mit Wirby und Zeus über das für ihn noch recht frische Leben als Vollzeit-Pop-Star, wie schön es ist, wieder nach Hause zu kommen und natürlich spielte er auch 2 Songs live und unplugged in SWR3 – und das alles zu einer für Musiker sehr ungewohnten Zeit morgens um 8 Uhr.