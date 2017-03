Bye, bye Poldi! 13 Jahre hat Lukas Podolski in der Nationalmannschaft gespielt – heute ist es das letzte Mal. Der DFB verabschiedet ihn beim Spiel gegen England. Weil es sein letztes Spiel ist, darf er zum ersten Mal als Kapitän auflaufen. Die deutsche Nationalmannschaft will er bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland aber als Fan unterstützen. Er werde „die Daumen drücken und sogar vor Ort mitfiebern“, schrieb der 31-Jährige in der Bild-Zeitung in einem Dankesbrief an die Fans.