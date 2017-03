Für 12,80 Euro gibt es das Kennzeichen der Wahl – und immer mehr Menschen sind bereit, dieses Geld für ihre Kombination aus Buchstaben und Zahlen auszugeben. Die Zulassungszahlen von Städten wie Freiburg, Kaiserslautern, Ulm oder Stuttgart zeigen, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Fahrzeuge mit Wunschkennzeichen stets gestiegen ist. Eine SWR3-Recherche hat ergeben, dass noch nie so viele dieser Wunschkennzeichen auf den Straßen unterwegs waren wie heute.

Höchster Anteil im Raum Trier

In Koblenz zum Beispiel haben von 100 neu zugelassenen Fahrzeugen inzwischen 63 ein Wunschkennzeichen. In Mannheim ist die Wunschkennzeichen-Quote auf fast 70 Prozent gestiegen. Und die wohl Kennzeichen-verliebtesten Fahrzeughalter wohnen in Trier und im Kreis Trier/Saarburg. Dort sind von 100 ausgegebenen Kennzeichen 77 Wunschkennzeichen.