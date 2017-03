Was gibt es denn da zu grinsen, Herr Gosling? Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung gerieten plötzlich alle in Panik, als klar wurde, dass der falsche Film den Oscar erhalten hatte. Alle – bis auf den „La La Land“-Star: „Ich dachte, dass wir auf der Bühne einen medizinischen Notfall haben, weil so viele Leute hektisch durch die Gegend liefen. Und dann war ich einfach erleichtert, als ich den wahren Grund für das Chaos verstanden hatte“, so Gosling bei einer Veranstaltung in Las Vegas. Außerdem habe er sich für die Macher des eigentlichen Gewinners „Moonlight“ gefreut, die einen so „bahnbrechenden, unglaublichen Film“ produziert hätten.