Das waren noch Zeiten: US-Sänger John Mayer und Katy Perry galten um 2012 als das Traumpaar. Aber die turbulente Beziehung ging 2014 in die Brüche. Offenbar hält der furchtbare Liebeskummer aber auch drei Jahre später noch an: Jetzt hat Mayer ihr ein Liebeslied geschrieben. In „Still feel like your man“ („Ich fühle mich immer noch wie dein Mann“) singt er unter anderem: „Ich habe dein Shampoo immer noch in der Dusche stehen, falls du deine Haare waschen willst“. Ochje...