Es hat schon etwas von der Scheidung eines Ehepaares. Nur die große Liebe war es wohl nie so richtig. Auch nicht bei der britischen Premierministerin Theresa May.

Streit um die Trennungsbedingungen

Zwar stand sie einer Trennung Großbritanniens von der EU erst mal skeptisch gegenüber. Dann aber wurde sie zu ihrer stärksten Befürworterin. Jetzt ist sie es, die die Scheidung einreicht. Die Erklärung hat sie schon unterschrieben. Am Mittwochmittag sollen die Papiere bei der EU eingehen, der Brexit wird damit ganz offiziell.

Dann haben EU und Großbritannien noch zwei Jahre Zeit, um sich über die Bedingungen einig zu werden, die mit der Trennung einher gehen. Wie bei Ehepaaren eben: Du bekommst das Gemälde, ich den Porsche, oder so.

Wie teuer wird der Brexit?

Natürlich sieht das bei dieser Trennung etwas anders aus. Es geht weniger um Autos und Deko als um die weitere Zusammenarbeit. Es ist eine Scheidung, auf die keine Funkstille folgen soll.

Und deswegen wird nun hart verhandelt. Die EU wird Geld verlangen, das ist sicher. Wie viel ist jedoch unklar: „Am Ende erwarten wir eine große Summe, die wir an die EU zahlen müssen“, sagt David Davis. Der managt den EU-Austritt für Theresa May. 60 Milliarden Euro und mehr könnte diese Summe für den Austritt betragen. „Aber wir erwarten auch, dass unsere Rechte gewahrt werden“, fügt Brexit-Minister Davis hinzu.

Wie schwierig wird es für Pendler?

Mit den Rechten sind zum Beispiel die Rechte der Menschen gemeint, die entweder EU-Bürger in Großbritannien sind oder Briten auf dem Kontinent. Beide Gruppen bangen jetzt um ihre Zukunft: Dürfen sie weiter so leben und arbeiten wie bisher?

Eine große Frage stellt sich mit dem Brexit auch für rund 30.000 Pendler, die täglich die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland überqueren. Bislang war sie eine Binnengrenze der EU, jetzt wird sie zur Außengrenze. Müssen die Menschen in Zukunft dann jeden Tag ihre Papiere vorlegen? Lange Schlangen und Staus könnten die Folge sein.

Was wird aus dem freien Handel?

Außerdem wird es um die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU gehen. Theresa May möchte einen „harten Brexit“, was heißt, dass sie auch aus dem EU-Binnenmarkt austreten will. Der regelt den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital in der EU – und gilt bislang auch noch für Großbritannien.

Es gibt viel zu klären zwischen den beiden Ex-Partnern. Die zwei Jahre, die für die Verhandlungen bleiben, sind da knapp bemessen.