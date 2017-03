Als Fußballer hat Cristiano Ronaldo so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Jetzt wurde ihm eine ganz besondere Ehre zu teil: Der Flughafen Madeira wurde nach ihm benannt. Seit Mittwoch werden dort alle mit „Herzlich Willkommen im Cristiano-Ronaldo-Airport“ begrüßt. Doch so sehr sich der Fußballer darüber freuen mag, die Bewohner der Insel finden das Ganze nicht so toll. Sie wollten die Umbenennung verhindert und hatten tausende Unterschriften gesammelt. Geklappt hat das nicht. Der Flughafen ist übrigens nicht das Einzige, das nach Ronaldo benannt wurde. Auf Madeira gibt es schon einen Ronaldo-Platz und eine Statue von dem Fußballer.