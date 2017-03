Polizeibewerber in Baden-Württemberg rasseln reihenweise durch den Deutschtest ihrer Aufnahmeprüfung. Im vergangenen Jahr hat jeder dritte Bewerber die Deutschprüfung nicht bestanden – rund 1.150 seien insgesamt durchgefallen. Das berichtet die Heilbronner Stimme und beruft sich dabei auf das Landespolizeipräsidium.

Rund 3.350 junge Leute haben an der Prüfung teilgenommen. Im Jahr davor waren demnach noch rund 900 von 2.400 Bewerbern am Deutschtest gescheitert.

Nur die Hälfte der zu besetzenden Stellen besetzt

Auch die Bewerber beim Bundeskriminalamt rasseln reihenweise durch den Deutschtest, der zur Aufnahmeprüfung von angehenden Kommissarinnen und Kommissaren gehört. Dabei haben die meisten von ihnen Abitur, sie hatten jahrelang Deutsch als Unterrichtsfach in der Schule.

120 von 317 neu geschaffenen Stellen sollten einem Bericht des Spiegel (Dezember 2016) zufolge im vergangenen Jahr neu besetzt werden. Doch: Nur etwas über die Hälfte der Anwärter, nämlich 62, konnte die Ausbildung auch antreten. Der Rechtschreibtest sei dabei der Hauptgrund gewesen, sagt André Schulz, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK).

In Baden-Württemberg konnten aber trotz der hohen Durchfallquote in Deutsch alle offenen Stellen besetzt werden, heißt es in dem Bericht der Heilbronner Stimme.

Anforderungen sollen „modernisiert“ werden

Die Zahlen seien „erschreckend“, sagte Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Und Manfred Klumpp, Landeschef des BDK, nannte die Durchfallquote ein „Alarmsignal“. Doch er sagte auch, die Standards sollten nicht gesenkt werden.

Doch: Das Testverfahren könnte, wenn auch nicht leichter, so zumindest geändert werden. Das Bundesinnenministerium spricht davon, die Anforderungen noch 2017 zu „modernisieren“ – was auch immer das heißen mag.