Eine Urlaubsreise zum Geburtstag ist ja eigentlich ein tolles Geschenk. Das dachte sich auch ein Ehepaar aus Großbritannien und freute sich schon auf die Reise nach Spanien. Die hatte der Mann von seinen Kindern zum 80. Geburtstag geschenkt bekommen. Doch dann machte ihm seine Blase einen Strich durch die Rechnung.

Missverständnis vor der Toilette

Kurz vor dem Abflug vom Londoner Flughafen Stansted wollte der Mann noch einmal zur Toilette gehen, seine Frau versprach vor der Tür auf ihn zu warten. Doch dann gab es ein großes Missverständnis, wie die beiden in der britischen Fernsehsendung The Morning Show erzählt haben.

Ohne Ehefrau losgeflogen

Als der Mann nach längerer Zeit nicht zurück kam, rief die Frau das Flughafenpersonal zur Hilfe. Die durchsuchten dann die Herrentoilette, konnten den verschwundenen 80-Jährigen aber nicht finden. Daraufhin nahm der Suchtrupp Kontakt mit dem Check-In-Personal auf. Dann gab es eine Schrecksekunde für alle. Denn: Der Check-In verkündete, man habe ein schlechte Nachricht für die Frau – und einen kurzen Moment dachten alle dem Ehemann sei etwas zugestoßen.

Doch es kam etwas, mit dem niemand gerechnet hätte. Der Frau wurde verkündet: „Ihr Mann ist in der Luft.“

Wie konnte das passieren?

Der Mann erklärte in der Fernsehsendung, dass er seine Frau vor der Toilette nicht gesehen habe und dachte, sie sei schon zum Flugzeug gegangen. Das Paar, das seit fast 50 Jahren verheiratet ist, sitzt allerdings immer getrennt im Flugzeug, weil der fast zwei Meter große Ehemann mehr Beinfreiheit braucht als seine Frau. Deshalb habe er nicht bemerkt, dass seine Frau gar nicht an Bord ist, so der 80-Jährige.

Erst in Spanien habe er sich gewundert, dass seine Frau nicht aus dem Flugzeug kam. Der Mann flog dann sofort zurück nach London. Seine Frau wartete am heimischen Flughafen auf ihn.

Statt des Spanienurlaubs hat das Paar dann übrigens Camping-Ferien in Großbritannien gemacht.