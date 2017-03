Die Rakete startete am Donnerstagabend vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida. Sie flog hoch ins All, und knapp zehn Minuten später landete die Falcon-9-Trägerrakete auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik. Die zweite Stufe der SpaceX-Rakete brachte unterdessen einen Satelliten auf dessen Umlaufbahn.

Diese Falcon 9 war schon einmal im All

Das Besondere an dem Start war, dass die erste Stufe der Rakete im April 2016 schon einmal im All war. Der Gründer von SpaceX, Elon Musk, sagte, der Raketeneinsatz sei ein „unglaublicher Meilenstein in der Geschichte des Weltalls“. 15 Jahre sollen Entwickler an der Wiederverwendbarkeit von Antriebsraketen gearbeitet haben.

62 Milliarden Dollar pro Raketenstart – das ginge günstiger!

Dabei geht es vor allem ums Geld. Ein Raketenstart kostet laut SpaceX mindestens 62 Millionen Dollar. Wenn Raketen mehrfach verwendet werden können, dürfte das die Kosten senken. Mindestens eine Milliarde Dollar sei laut AP jedoch in den vergangenen 15 Jahren in die Wiederverwendbarkeit von Raketen investiert worden.

Musk nennt die Rakete aber lieber nicht recycelt. „Fluggeprüft“ sei die Falcon 9, erklärte er, und dass er und seine Mitarbeiter gerade einen „unfassbaren Tag“ hätten. Jetzt sind erst mal noch fünf weitere Starts mit fluggeprüften Falcon-9-Raketen, berichtet dpa.

Musk: 2018 sollen Touristen den Mond umrunden können

Elon Musk mischt die Raumfahrtbranche schon seit 2012 auf. Damals schickte das Unternehmen zum ersten Mal als private Firma einen Frachter zur ISS. 2015 gelang außerdem die erste Landung einer Falcon 9 nach einer Mission im Weltall. Und im Februar kündigte der Selfmade-Milliardär Musk an, schon im nächsten Jahr Weltraumtouristen auf eine Mond-Umrundung zu schicken.