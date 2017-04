In den USA zeigen mehr als 180 Programmkinos den Film, dazu kommen Kinos in Kanada, Großbritannien und den Niederlanden. Paul Malcolm aus Los Angeles ist in einem kleinen Art-House-Kino für das Programm verantwortlich. Als Kollegen anderer Kinos auf ihn zukamen mit der Idee, „1984” wieder zu zeigen, sagte er schnell zu. Er sieht das aber nicht als Aktion, die sich nur gegen die Trump-Regierung richtet:



“Bei den Themen, die Orwell behandelt und die im Film auftauchen, kommt es nicht darauf an, wo man politisch steht: Jeder sollte die Medien, aus denen er seine Informationen bezieht, kritisch prüfen, und auch die Politiker. Das gilt überparteilich. Ich finde, Bürger einer Demokratie haben eine Verantwortung, das zu tun.” Paul Malcom

Hauptfigur Winston Smith – gespielt von John Hurt. Imago

Totalitär regierter Megastaat

Die Verfilmung des Romans bleibt der Vorlage von Autor George Orwell treu: In der – vom Buch aus gesehen – Zukunft des Jahres 1984 wird der Megastaat Ozeanien totalitär regiert, mit einem „großen Bruder” als Führerfigur, dessen Gesicht auf riesigen Bildschirmen immer präsent ist. Es scheint unmöglich, der ständigen medialen Berieselung durch die Systempropaganda zu entkommen.

Der 4. April ist kein Zufall

Das Datum der kollektiven „1984”-Vorführungen ist bewusst gewählt: In dem Film geht es um Winston Smith – einen Mann, der irgendwann anfängt, am System zu zweifeln. Er schreibt seine verbotenen Gedanken heimlich in ein Tagebuch. Am 4. April 1984 macht er seinen ersten Eintrag.

Alternative Fakten verhalfen „1984 zum Comeback”

Kurz nachdem Präsident Trump im Januar sein Amt antrat, stand das Buch „1984” plötzlich wieder in den Bestsellerlisten. Oft wurde es zitiert, um eine umstrittene Aussage von Trumps Beraterin Kellyanne Conway einzuordnen: Nachdem Trumps Pressesprecher zu den Besucherzahlen am Tag seiner Amtseinführung falsche Angaben gemacht hatte, wurde sie beim Sender NBC News darauf angesprochen. Sie sagte rechtfertigend: Das seien – so wörtlich – „alternative Fakten” gewesen. Das erinnerte doch sehr daran, wie in „1984” die Regimepropaganda Zeitungsartikel im Nachhinein ändern lässt und damit letztlich die Geschichtsschreibung fälscht.