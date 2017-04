dpa/picture-alliance

Mehr als ein Dutzend Menschen sind bei einem Anschlag in der russischen Metropole Sankt Petersburg ums Leben gekommen. Nur eines von vielen Attentaten der letzten Monate. Und immer, so schien es, hat Berlin Solidarität gezeigt. Das Brandenburger Tor wurde in den jeweiligen Landesfarben angestrahlt.

Nur für Partnerstädte?

Für die Opfer von Sankt Petersburg wird das nicht getan. Ein Sprecher des Berliner Senats begründet das: Die Farben des Brandenburger Tors würden nur für Partnerstädte geändert, heißt es.

Viele finden diese Begründung merkwürdig. Denn: Auch nach dem Anschlag auf einen Schwulen-Club in Orlando mit rund 50 Toten wurden die Farben geändert. Einen Abend lang wurde das Brandenburger Tor in Regenbogenfarben angestrahlt. Und Orlando ist keine Partnerstadt von Berlin. Genau so wenig wie Nizza. Nach dem Attentat dort wurde zumindest die französische Botschaft ganz in der Nähe des Berliner Wahrzeichens in den Farben der Trikolore beleuchtet.

dpa/picture-alliance

Es gibt auch Ausnahmen

Senatssprecherin Claudia Sünder legt im Interview mit SWR Aktuell jetzt nach. Es habe von der Partnerstadt-Regel nur drei Ausnahmen gegeben: „Die eine Ausnahme war Israel, die israelische Flagge – da brauche ich, glaube ich, den besonderen Bezug gar nicht zu erläutern. Die zweite Ausnahme war Orlando, wo das Ziel der Anschläge die queere Szene war – und Berlin versteht sich als Stadt der Toleranz und Vielfalt. Und die dritte Ausnahme war eine Beleuchtung anlässlich des Anschlags in Nizza, wobei: Dort wurde nicht das Brandenburger Tor beleuchtet, sondern die französische Botschaft.“

„Keine Herabwürdigung“

Die Sprecherin sagt weiter: Die Beleuchtung des Brandenburger Tors dürfe nicht die einzige Form der Kondolenz sein. „Für Sankt Petersburg gilt natürlich, dass das keine Herabwürdigung ist. Wir fühlen mit den Sankt Petersburgern genauso wie mit den anderen betroffenen Städten.“

Der Regierende Bürgermeister und Mitglieder des Senats würden stattdessen Blumen an der russischen Botschaft niederlegen.