Das EU-Parlament hat noch eine letzte wichtige Entscheidung getroffen, um Roaming abzuschaffen und das Telefonieren und Surfen für alle günstiger zu machen: Die Großhandelspreise. Dabei geht es um die Preise, die die Mobilfunkfirmen sich gegenseitig in Rechnung stellen dürfen. Die sind jetzt beschlossen.

Die Obergrenzen liegen bei 3,2 Cent pro Minute für Anrufe und 1 Cent pro SMS. Der Preis für 1 Gigabyte Datenvolumen sinkt erst mal auf 7,70 Euro; in fünf Jahren dann auf nur noch 2,50 Euro. Bisher lagen die Preise teils deutlich höher.

Den Endkunden müssen solche Preise erst mal nicht interessieren – sie könnten aber auch dafür sorgen, dass auch für sie die Preise fallen. Die EU-Experten sagen: Die internen Verrechnungspreise sind hoch genug, um die Kosten der Betreiber zu decken. Aber sie sind gleichzeitig niedrig genug, um für mehr Wettbewerb zu sorgen.

Und bis Juni?

Die großen deutschen Mobilfunkbetreiber haben für ihre Vertragskunden die Roaming-Gebühren schon freiwillig gestrichen. Für Prepaid- oder Discounter-Kunden sieht es dagegen nicht so gut aus. Es gibt zudem noch weitere Fallstricke.

dpa picture allience

So könnte das Surfen im Ausland auf eine bestimmte Datenmenge begrenzt werden. Wer mehr surfen will, wird abkassiert. Dasselbe gilt für SMS und Anrufe. Wer also im EU-Ausland sein Smartphone stark nutzen will, sollte genau nachrechnen.

Grundsätzlich gilt: Fragt Eure Hotline

Manchmal gibt es auch noch Altverträge, die noch nicht umgestellt sind oder irgendwo ist nicht das richtige Häkchen gesetzt. Kontaktiert vor dem Urlaub auf jeden Fall die Hotline Eures Mobilfunkanbieters, wenn Ihr nicht wirklich sicher seid.

Große Unterschiede bei Prepaid-Kunden

Alle großen Netzbetreiber regeln das EU-Roaming anders: Bei Vodafone zum Beispiel ist die EU-Nutzung schon enthalten, bei anderen noch nicht. Gerade bei den Discount-Anbietern ist die Nutzung innerhalb der EU noch gar nicht eingeschlossen. Für all diese Kunden gelten noch folgende gesetzlich festgelegte Gebühren:

Roaming-Aufschlag

auf deutschen Tarif Höchstbetrag Abgehende Gespräche 5 Cent 19 Cent pro Minute + MwSt. Ankommende Gespräche 1,14 Cent 5 Cent pro Minute + MwSt. Abgeschickte SMS 2 Cent 6 Cent pro SMS + MwSt. 1 Megabyte Daten 5 Cent 20 Cent pro 1 MB + MwSt.

Taktung: Die ersten 30 Sekunden dürfen pauschal berechnet werden, danach sekundengenaue Abrechnung.

Der Empfang von SMS im EU-Ausland ist – wie im Inland – immer kostenfrei.



dpa picture allience

Lohnen sich Paket-Angebote?

Fast jeder Mobilfunkbetreiber bietet spezielle Tages- und Wochenpakete an, wo eine bestimmte Menge von Gesprächsminuten oder Datenvolumen drin enthalten sind. Jeder muss dabei selbst entscheiden, ob man für 100 Megabyte Datenvolumen im EU-Ausland z.B. 3 Euro bezahlen möchte. Wer das W-LAN seines Hotels nutzt oder eine Prepaid-SIM-Karte in seinem Urlaubsland kauft, ist oft günstiger dran.



Verträge im Ausland abschließen?

Der ein oder andere Sparfuchs wird jetzt vermutlich darüber nachdenken, mit einem Netzbetreiber z.B. in Spanien einen Vertrag abzuschließen. In anderen EU-Ländern sind solche Mobilfunkverträge oft günstiger. Einen so abgeschlossenen Vertrag dann ausschließlich hier in Deutschland zu nutzen wird allerdings nicht funktionieren. Dafür gibt es die sogenannte „Fair-Use-Grenze“.