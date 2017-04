Das Wetter für SWR3-Land

Heute Abend teils bewölkt, teils sonnig. In der Nacht frisch, Tiefstwerte: plus 6 bis minus 2 Grad. Morgen in Südbaden freundlich, sonst viele Wolken bei 8 bis 17 Grad.

