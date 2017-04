Jack Reynolds ist kein normaler 105-Jähriger – falls es so etwas überhaupt gibt. Seinen Geburtstag hat er in der Achterbahn „Twistosaurus“ in der Nähe von York in Großbritannien gefeiert. Sein Kommentar danach: „Das war von vorne bis hinten gut“

Jack Reynolds feiert seinen 105. Geburtstag. dpa/picture-alliance

Auch ein Rekord für erstes Tattoo

Ein 105-Jähriger in einer Achterbahn – das ist ein Rekord! Und wie Jacks Tochter verrät, ist das nicht sein erster: „Mit 104 Jahren ließ er sich tätowieren und im vergangenen August ist er mit einem Doppeldecker-Flugzeug geflogen.“ Damit ist Jack offiziell der älteste Mensch, der sich zum ersten Mal tätowieren ließ, bestätigen die Macher des Guinness-Buchs.

Die Achterbahnfahrt ist nicht sein erster Weltrekord – Jack Reynolds ließ sich zum Beispiel mit 104 Jahren tätowieren. dpa/picture-alliance

Pläne für 106. Geburtstag stehen

Und nicht nur in Sachen Rekorden läuft es bei Jack. Im Oktober soll er zum ersten Mal Ur-Ur-Großvater werden. Er werde sehr wahrscheinlich etwas Verrücktes machen, um das zu feiern, so seine Tochter. Für seinen 106. Geburtstag hat Jack auf jeden Fall schon einen Plan. Da will er mit einem Formel-1-Auto fahren.