Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag vor einem gut besuchten Kaufhaus im Zentrum Stockholms, wie die Polizei mitteilte. Sie hat Medienberichte bestätigt, dass es Todesopfer gab.

Nach dem Anschlag mit einem Lastwagen in Schweden hat das Auswärtige Amt Reisende in der Hauptstadt Stockholm zur Vorsicht aufgerufen. "Reisenden wird geraten, vorerst in ihren Unterkünften zu verbleiben und die Lageentwicklung über die Medien und die Reise- und Sicherheitshinweise zu verfolgen", erklärte das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für Schweden. mehr bei Tagesschau.de

Die schwedische Königsfamilie hat schockiert auf das mögliche Attentat mit einem Kleinlaster in Stockholm reagiert. "Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit größter Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen", schrieb König Carl XVI. Gustaf auf der Homepage der Königsfamilie. "Wir folgen der Entwicklung, aber vorerst gehen unsere Gedanken an die Getöteten und deren Familien." mehr bei Tagesschau.de

Terrormuster Fahrzeug-Angriff

7. April 2017, 16:25 Uhr

In den vergangenen Monaten wurden in mehreren europäischen Ländern Attentate mit Fahrzeugen verübt. Der folgenschwerste Anschlag ereignete sich am 14. Juli 2016 in Nizza, 84 Menschen wurden dabei getötet. Beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 starben zwölf Menschen. In der britischen Hauptstadt London steuerte am 22. März ein Angreifer ein Fahrzeug in eine Gruppe von Passanten und erstach anschließend einen Polizisten. mehr bei Tagesschau.de