Ein Bobbycar, ein Kamel, das Auto des Papstes – in der Phantasie vieler Twitter-Nutzer hat die Grünen-Politikerin Sylvia Löhrmann viele verrückte Fortbewegungsmittel. Unter dem Hashtag #LöhrmannSteigtUm findet man im Netz bearbeitete Fotos, auf denen neben Löhrmanns Dienstwagen alle möglichen Fahrzeuge zu sehen sind.

Was hat es damit auf sich?

Der Hashtag ist die Netzreaktion auf eine umstrittene Szene: In Nordrhein-Westfalen sind in knapp vier Wochen Landtagswahlen – klar, dass sich die einzelnen Parteien deswegen im Moment auf jeden vermeintlichen Fehler ihrer Konkurrenz stürzen. In diesem Fall hatte der CDU-Politiker Thomas Eusterfeldhaus aus seinem Fenster fotografiert, wie Sylvia Löhrmann in einer schwarzen Limousine zu einer Wahlkampfveranstaltung fuhr und kurz vorher, noch außer Sichtweite, aus ihrem Dienstwagen in ein umweltfreundliches Elektro-Fahrzeug umstieg.

Der Vorwurf: Doppelmoral

Der CDU-Mann postete das Foto bei Facebook und Twitter. Dazu schrieb er: „Grüne Doppelmoral: erst mit dem dicken Audi A8 fahren und dann für den Wähler schnell umsteigen ins umweltfreundliche Hybrid-Auto.“

Grüne Doppelmoral: erst mit dem dicken Audi A8 fahren und dann für den Wähler schnell umsteigen ins unweltfreundliche Hybrid-Auto. #ltwnrw pic.twitter.com/beJhKZVtXY — ThomasEusterfeldhaus (@teusterfeldhaus) April 10, 2017

Trennung zwischen Dienstwagen und Wahlkampfauto?

Sylvia Löhrmann reagierte auf den Post und verteidigte sich – sie habe sauber „zwischen Ministerinnen-Dienstwagen und Wahlkampfauto“ getrennt. Das gehöre sich so. Als Eusterfeld in einer weiteren Nachricht fragt, warum sie „nicht in beiden Fällen ein umweltfreundlicheres Hybrid-Auto“ fahren würde, rechtfertigt sie sich mit den Worten „weil leider die deutsche Automobilindustrie noch nicht so weit ist.“

Im Gegenteil! Saubere Trennung zwischen Ministerinnen-Dienstwagen und Wahlkampfauto. Wie sich das gehört 😉 #ltwnrw @gruenenrw https://t.co/eF9em8E22d — Sylvia Löhrmann (@SylviaLoehrmann) April 10, 2017

Andere Grüne machen es vor

So ganz überzeugend ist dieses Argument allerdings nicht: Wie die Welt schreibt, fährt Löhrmanns Parteikollege Johannes Remmel schon seit mehreren Monaten ein Elektroauto.Trotzdem nehmen viele User Eusterfeldhaus die Aktion übel und werfen ihm schmutzigen Wahlkampf vor. Ein User kommentierte den Post warf Eusterfeldhaus vor, Leute anzuschwärzen.