Wonach haben die Einbrecher gesucht?

Das weiß die Polizei auch nicht so genau. Klar ist: Einbrecher haben den Tresor eine Stuttgarter Gymnasiums in der Nacht zu Dienstag aufgesägt und dort versiegelte Umschläge geöffnet. Darin waren Abi-Aufgaben für die Fächer Englisch und Mathe. Die Einbrecher haben sie zwar nicht mitgenommen, könnten sie aber abfotografiert haben. Allein dieser Verdacht hat weitreichende Folgen.

Baden-Württemberg und weitere Bundesländer müssen wohl Prüfungen erneuern

Der Einbruch könnte bundesweit 285.000 Schüler in 10 Bundesländern betreffen. Das baden-württembergische Kultusministerium hat den Vorfall dem Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin gemeldet. Das Institut hat dieses Jahr zum ersten Mal für alle Bundesländer Abi-Aufgaben erstellt. Jedes Bundesland konnte sich daran bedienen. Die Vergleichbarkeit des Abiturs sollte so verbessert werden. Mindestens Baden-Württemberg muss für die Fächer jetzt völlig neue Prüfungen bereitstellen. Jedes Bundesland darf nun selbst entscheiden, ob sie überhaupt andere Aufgaben nehmen oder wie sie mit der Situation umgehen, denn aus Sicherheitsgründen bleibt geheim, wer sich an den Prüfungen bedient hat.

Stand der Ermittlungen

Die Polizei ermittelt zurzeit in „alle Richtungen“, wie es so oft heißt. Nach wie vor ist unklar, ob die Einbrecher es gezielt auf die Aufgaben oder einfach nur auf Wertsachen abgesehen hatten. Mit dem Einbruch müssen deshalb auch nicht unweigerlich Schüler in Verbindung stehen, meint Tobias Tomaschewski von der Stuttgarter Polizei: „Ein Schüler würde unauffälliger vorgehen, um an die Prüfungsaufgaben zu kommen. Schließlich kann er sich sicher sein, dass bei einem offensichtlichen Diebstahl andere Aufgaben gestellt werden.“ Die Schüler des Gymnasiums wurden noch nicht befragt, sie sind noch in den Osterferien.

Am 28. April ist die Prüfung im Fach Englisch geplant, am 3. Mai in Mathematik. Rheinland-Pfalz ist mit den schriftlichen Prüfungen längst durch, dort wurde das Abi schon im Januar geschrieben.