So fing alles an

Dennis aus Ingelheim am Rhein muss zwei Wochen in ein Krankenhaus. Dort lernt er den Obdachlosen Andreas kennen und erfährt von seinem schwierigen Leben. Andreas ist polnischer Staatsbürger und hat weder Arbeit noch eine Wohnung. Er sagt, es wäre ein Teufelskreis, denn ohne das eine bekomme man das andere auch nicht. Dennis hört ihm aber nicht nur zu, er entscheidet sich ihm zu helfen und teilt die Geschichte über Jodel. Das ist ein Mitteilungs-Dienst, der Menschen in einem Radius von zehn Kilometern anonymisierte Botschaften zuschickt. Hunderte reagieren auf seine Nachricht und wollen helfen:

Kleine und große Spenden

Weil die Resonanz riesig ist, beginnt Dennis die Spenden über soziale Netzwerke zu organisieren und sogar eine Website einzurichten. Sein Ziel: Andreas von der Straße holen und ihm eine Arbeitsstelle beschaffen. Dieses Vorhaben könnte schon bald wahr werden, denn mittlerweile sind über 5.000 Euro zusammengekommen. Neben dem Geld spenden die User aber auch andere Dinge, wie z. B. Kleidung:

Hier hat Andreas zwei paar sehr gute Schuhe von einem Jodler aus Manz-Ebersheim bekommen. Posted by Hilfefuerandreas on Sunday, April 9, 2017

Wie geht es weiter?

Damit aber nicht genug, denn Ingelheimer Dennis hat die Hilfe genau durchgeplant: Er will ihm zunächst Waschmöglichkeiten organisieren, einen sicheren Ort für die Wertsachen von Andreas und langfristig natürlich eine Wohnung. Und was sagt der Obdachlose dazu? Der bedankt sich von Herzen. Einen 450-Euro-Job hat er bereits angeboten bekommen.