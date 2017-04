Diese Zahlen von Umweltschutzorganisationen sind der blanke Horror: Weltweit werden pro Jahr rund eine Billion Plastiktüten verbraucht. Sie sorgen für etwa 60 Millionen Tonnen Plastikmüll. Die meisten Tüten bestehen aus Kunststoffen, die kaum biologisch abbaubar sind – sie brauchen 100 bis 400 Jahre, um sich in der Natur zu zersetzen.

Forscher in Spanien haben jetzt eine Möglichkeit entdeckt, wie es deutlich schneller gehen kann. Sie schreiben darüber im Fachmagazin „Current Biology“: Eine ganz bestimmte Sorte Raupen soll die Plastiktüten einfach auffressen.

Zu der bahnbrechenden Erkenntnis kam es so: Die Italienerin Federica Bertocchini forscht nicht nur als Biologin an der Universität Santander in Nordspanien – sie ist auch Hobby-Bienenzüchterin. Als sie eines Tages zu Hause ihre Bienenstöcke reinigen wollte, fiel ihr auf, dass Raupen hineingekrochen waren – Larven der Großen Wachsmotte.

„Diese Raupen sind eine Plage für Imker“, sagt sie. „Sie breiten sich in den Honigwaben aus und zerstören den Bienenstock. Also habe ich diese Larven herausgenommen und in eine Plastiktüte gesteckt.“

Polyetyhlen? Mmmh... lecker!!

Hobby-Imkerin und Entdeckerin Federica Bertocchini. ©César Hernández

So weit so eklig. Dann aber kam der Aha-Moment: "Nach kurzer Zeit“, erzählt Bertocchini, „stellte ich fest, dass die Larven Löcher in die Tüte gefressen hatten und herausgekrochen waren.“

Eine Riesenüberraschung für die Forscherin und der Startschuss für eine groß angelegte wissenschaftliche Studie. Zusammen mit ihren Kollegen fand Bertocchini heraus, dass die Motten-Larven es auf Polyethylen abgesehen haben. Fast alle normalen Plastiktüten bestehen aus diesem Kunststoff.

Die Forscher wissen bisher noch nicht, ob die Larven das Polyethylen komplett zersetzen oder in ihren Ausscheidungen noch kleine Reste davon übrig bleiben. Das wollten sie im nächsten Schritt herausfinden, sagt Ainhoa Goñi vom Wissenschaftsministerium in Madrid, die sich um die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse kümmert. „Dann prüfen wir“, so Goñi, „welche Enzyme oder Moleküle konkret für die Zersetzung zuständig sind – und versuchen, diese zu züchten.“

100 Tage für eine Plastiktüte

In Experimenten fraßen 100 Raupen in zwölf Stunden etwa 92 Milligramm Polyethylen. Das heißt: Für eine handelsübliche Plastiktüte, die 20 Gramm wiegt, brauchen sie gut 100 Tage. Das klingt langsam. Nach den Worten der Wissenschaftlerin ist es aber relativ schnell.

Zum Vergleich: Ein Bakterium, das japanische Forscher vor Monaten entdeckt haben und das eine ähnliche Kunststoffverbindung abbauen kann, schafft in dieser Zeit nur einen kurzen Streifen Tesafilm.

Sie fressen Plastik schnell – aber sind sie schnell genug? ©César Hernández

Offenbar ist Polyethylen für die Raupen nicht giftig, sagt Ainhoa Goñi: „Sie fressen den Kunststoff ohne Probleme. Wir prüfen, ob die Larven vielleicht noch andere Plastik-Verbindungen fressen. Wir versuchen sie, dabei auch etwas zu locken – mit Honig, das ist schließlich ihre Leibspeise.“

Hobby-Imkerin Federica Bertocchini warnt indes nach den ersten Forschungsergebnissen vor zu viel Euphorie: „Wir müssen etwas vorsichtig sein. Was bisher feststeht: Die Raupe frisst Plastik und zwar schnell, das ist phänomenal. Aber wir müssen noch den genauen biologischen Mechanismus finden. Es öffnet sich quasi gerade eine neue Tür – was sich dahinter befindet, werden wir noch erkunden.“