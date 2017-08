Ist das Grab von Michael Jackson leer? Ein enger vertrauter der Jackson-Familie behauptet das in einem Interview mit dem Globe-Magazin. Bei der Beerdigung im Forest Lawn Memorial Park in Kalifornien sei der Sarg leer gewesen. Die Leiche des „King of Pop“ soll noch vor der Trauerfeier im Juli 2009 in Eis gelegt worden sein, um sie später zu verbrennen, berichtet der Insider. Jackson Urne sei danach unter einem Birnenbaum auf der Neverland Ranch vergraben worden. Seine Familie soll das verheimlicht haben, weil sie Angst vor Grabräubern hätten, so der Insider.