Katy Perry kommt nicht gut als Moderatorin an

Die Video Music Awards des Senders MTV waren in dieser Nacht vor allem eines: unterhaltsam. Nicht zuletzt auch wegen Moderatorin Katy Perry, die sich selbst ganz schön auf die Schippe nahm – und damit nicht immer auch lustig war.

Und auch in den sozialen Netzwerken kam die Sängerin mit ihren – zugegeben oft flachen – Moderationsgags nicht so gut an.

I'm trying not to prematurely judge Katy Perry as the host....but#VMAs pic.twitter.com/jKAjVbCk08 — Danielle James (@Dani_James22) August 28, 2017

Keine Geschlechtertrennung mehr

In diesem Jahr lief die Preisverleihung, die zum 34. Mal in Los Angeles stattfand, allerdings anders ab. Denn: Es gab innerhalb der Kategorien keine Geschlechtertrennung mehr. Heißt also, dass Männer und Frauen für denselben Preis nominiert sein konnten.

Mit stolzen acht Nominierungen war Rapper Kendrick Lamar als klarer Favorit in den Abend gestartet – und konnte sich mit sechs Gewinnen für sein Musikvideo zu seinem Song „Humble“ behaupten. Mit jeweils fünf Nominierungen gingen außerdem Moderatorin Katy Perry und Sänger The Weeknd an den Start.

Die wichtigsten Preise im Überblick

Video of the Year: Kendrick Lamar – „Humble“

Kendrick Lamar – „Humble“ Artist of the Year: Ed Sheeran

Ed Sheeran Best New Artist: Khalid

Khalid Best Collaboration: Zayn & Taylor Swift – „ I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)“

Zayn & Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)“ Best Pop: Fifth Harmony ft. Gucci Mane – „Down“

Fifth Harmony ft. Gucci Mane – „Down“ Best Hip Hop: Kendrick Lamar – „Humble“

Kendrick Lamar – „Humble“ Best Dance: Zedd and Alessia Cara – „Stay“

Zedd and Alessia Cara – „Stay“ Best Rock: Twenty One Pilots – „Heavydirtysoul“

Rührende Rede für Chester Bennington

Außerdem sehr emotional: Jared Leto gedachte dem vor einigen Wochen verstorbenen „Linkin Park“-Sänger Chester Bennington.

Ein anderes Highlight des Abends war die Premiere von Taylor Swifts Musikvideo zu ihrer Single „Look What You Made Me Do“, in dem sie mehrere Versionen von sich selbst spielt:

Show war politischer als sonst

Wie schon die Oscars im Februar hatten auch die Video Music Awards in diesem Jahr eine politische Färbung. Dieses Mal stand aber weniger Donald Trumps Präsidentschaft, sondern der Kampf gegen Rassismus und Ungerechtigkeiten in den USA im Vordergrund.

Besonders bewegend war daher der Auftritt der Mutter von Heather Heyer – der in Charlottesville von einem Neo-Nazi getöteten jungen Frau. Sie verlieh gleich sechs Preise an Künstler wie John Legend in der neuen Kategorie „Bester Kampf gegen das System“. Heyers Mutter erklärte, dass ihre Tochter Heather bei Protesten immer von Menschen aller Rassen und Herkünfte umgeben gewesen war – weshalb es falsch wäre, den Preis an nur einen einzelnen Künstler zu übergeben.

Und auch Michael Jacksons Tochter Paris Jackson setzte ein Statement: Sie sagte vor ihrer eigentlichen Laudatio, in einem Land, das unter der Flagge der Freiheit stehe, wie es die USA tue, müsse man den Nazis von Charlottesville – aber auch im restlichen Land – zeigen, dass es für Hass und Diskriminierung keine Toleranz geben darf.