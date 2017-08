Niels H. sitzt bereist wegen Mordes an Patienten in Haft. Doch das ganze Ausmaß seiner Verbrechen kommt erst nach und nach ans Licht. Am Montag hat die Polizei neue Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Demnach soll der Krankenpfleger 84 weitere Menschen umgebracht haben.

Größte Mordserie der deutschen Kriminalgeschichte? Niels H. im Februar 2015 dpa/picture-alliance

Der heute 40-jährige Krankenpfleger wurde schon vor zweieinhalb Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt – wegen zweifachen Mordes, drei versuchter Morde sowie einer gefährlichen Körperverletzung. Würde der Mann auch für die 84 weiteren Taten für schuldig befunden, wäre es eine der größten Mordserien in der deutschen Kriminalgeschichte.

Nach Angaben des Präsidenten der Polizeidirektion Oldenburg liegt die Zahl der Todesfälle, für die Niels H. verantwortlich ist, wahrscheinlich noch höher. Viele Patienten seien eingeäschert worden, deshalb könnten diese Fälle nicht mehr aufgeklärt werden.

In Delmenhorst und Oldenburg

Niels H. hatte Patienten auf der Intensivstation Medikamente gegeben und sie so bewusst in Lebensgefahr gebracht. Sie erlitten einen Kreislaufkollaps oder das Herz versagte. Bei ihrer Rettung wollte er dann als Held dastehen – die Wiederbelebung gelang jedoch nicht immer. Der Krankenpfleger arbeitete in Delmenhorst und Oldenburg.