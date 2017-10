Mehrere Tote in Deutschland

In Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Motorboot. Dabei starben ein Mann und eine Frau. An der Nordsee wurde ein 63-jähriger Camper von der Sturmflut überrascht und ertrank. Außerdem wurden mehrere Menschen verletzt.

Bei starkem Seegang hat sich in der Nordsee ein Frachter losgerissen und ist vor der Insel Langeoog auf Grund gelaufen. Von der Besatzung sei niemand verletzt worden, hieß es. Der 225-Meter-Frachter „Glory Amsterdam“ ist unbeladen.

Vor #Langeoog ist der Bulk Carrier #GloryAmsterdam gestrandet. Hoffentlich kann das Schiff morgen geborgen werden, bevor Schaden entsteht. pic.twitter.com/bEAEUXFPuf — Matthias Groote (@Groote) October 29, 2017

Er hat aber 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Diesel als Treibstoff an Bord. Davon soll nichts ausgetreten sein, sagte eine Sprecherin des Havariekommandos am Sonntagabend.

In Polen und Tschechien sind mindestens drei Menschen bei dem Sturm ums Leben gekommen. Zahlreiche Straßen mussten wegen umgekippter Bäume gesperrt werden. Auf dem Salzburger Flughafen in Österreich ist das hier passiert – und zum Glück nicht mehr:

Sturm Herwart reißt in ganz Deutschland Bäume aus. picture alliance / Paul Zinken/dpa

Zugausfälle bis in den Süden

Die Deutsche Bahn stoppte am Sonntag in sieben Bundesländern ihren Fernverkehr. Weil Züge aus dem Norden nicht mehr in den Süden durchkamen, wurden mehrere Verbindungen gestrichen.

Im Norden und Osten Deutschlands will die Bahn heute den lahmgelegten Bahnverkehr wieder in Gang bringen. Vor allem rund um Hamburg wird es nach Angaben des Unternehmens jedoch auch heute noch Sperrungen geben.

Südwesten ist glimpflich davongekommen

In einigen Regionen Deutschlands erreichte der Wind Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde, so zum Beispiel am Fichtelberg in Bayern. Hier stürmte es mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 176 Kilometern pro Stunde.

Den Südwesten hat „Herwart“ weniger hart getroffen, als den Norden und Osten. Wegen starker Windböen musste am Sonntag ein Airbus A380 der Lufthansa, der eigentlich in Frankfurt landen sollte, außerplanmäßig in Stuttgart landen.

In der baden-württembergischen Landeshaupstadt stürzte zudem eine etwa 25 Meter hohe Pappel auf einen Reitstall und zerstörte ihn teilweise. Feuerwehrleute befreiten mehrere Pferde unverletzt aus ihren Boxen. Auch in Ulm und in Karlsruhe stürzten Bäume um und in Konstanz wehte das Sturmtief Absperrungen um.

Ähnliche Schäden gab es in Rheinland Pfalz. Insgesamt bezeichnete ein Polizeisprecher des Präsidiums Mainz die Schäden aber als „Kleinkram“. Das kann man im Vergleich zu Norddeutschland durchaus so sehen.

Besonders schlimm im Norden

Berlin

Ein Auto steht in Hamburg während einer Sturmflut am Fischmarkt im Wasser. picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa

Allein die Feuerwehr in Berlin wurde am Sonntagmorgen innerhalb von drei Stunden zu 100 Einsätzen gerufen. Sie rief den Ausnahmezustand aus und mobilisierte alle Freiwilligen Feuerwehren der Hauptstadt. Außerdem deckte der Sturm am Sonntag ein komplettes Hausdach ab. An zwei Orten in Berlin stürzten zudem Baugerüste um. Ein Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Zwei S-Bahnen rammten umgestürzte Bäume.

Hamburg

Die Hamburger Feuerwehr rückte allein bis Sonntagmorgen sogar rund 170 Mal aus. Bei den Einsätzen ginge es im Wesentlichen um Bäume und Äste auf Straßen, aber auch um Autos und Häuser. Am Hamburger Hafen trat die Elbe übers Ufer. Zudem wurde die Elbchaussee entlang des Hamburger Hafens überspült. Sie wurde teilweise gesperrt – genauso wie der Hamburger Fischmarkt.