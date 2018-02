Die Deutsche Bahn möchte pünktlicher werden. Dafür testet sie ab heute in Stuttgart eine deutschlandweite Innovation: die leuchtende Bahnsteigkante.

Leuchten weisen den Weg zur Tür

Wenn die Fahrgäste am S-Bahnhof Bad Cannstatt auf Gleis zwei stehen, sehen sie bunte Lichter am Boden blinken. Die in die Beton eingelassenen Leuchtsymbole zeigen vor der Einfahrt des nächsten Zuges, wo dieser hält und wo genau sich die Türen befinden. Die Hoffnung der Bahn: Die Fahrgäste stehen damit am Bahnsteig immer an der richtigen Stelle, das Einsteigen geht zügiger. dpa/picture alliance

Sechsmonatige Testphase

Der beleuchtete Bahnsteig soll zunächst sechs Monate getestet werden. Nach einer erfolgreichen Testphase könnten die leuchtenden Bahnsteige bundesweit im Regionalverkehr eingesetzt werden. Auch der Einsatz an Fernverkehrsbahnhöfen sei denkbar, so die Bahn.

Anzeige für freie Sitzplätze möglich

Der leuchtende Bahnsteig soll noch mehr können. Die Bahn plant, dass in den Wagen des Zuges per Kamera – natürlich anonymisiert – erfasst wird, wo sich noch freie Sitzplätze befinden. Dafür wird die Belegung der einzelnen Wagen an die Bahnsteigkante übermittelt und als Ampel dargestellt. Die Bahn nennt das Konzept „Dynamische Wegeleitung mit Leuchtstreifen“. dpa/picture alliance

Strafen wegen Unpünktlichkeit

Die Bahn muss Jahr für Jahr millionenschwere Strafen wegen Unpünktlichkeit bezahlen. Der Verband „Region Stuttgart“ verlangte im vergangenen Jahr zwei Millionen Euro wegen verspäteter S-Bahnzüge. Zur Hauptverkehrszeit waren im vergangenen Jahr nur 79 Prozent der Züge weniger als drei Minuten verspätet, vertraglich zugesichert hatte die Bahn mindestens 91,5 Prozent.

S-Bahn-Helfer für mehr Pünktlichkeit

Die Bahn versucht schon länger die Einsteigezeiten am Bahnsteig zu beschleunigen. Seit Ende 2013 werden am Stuttgarter Hauptbahnhof in den Stoßzeiten sogenannte S-Bahn-Helfer eingesetzt. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Abfahrten nicht durch im letzten Moment hineinspringende Fahrgäste verzögern. Dies habe sich bewährt und werde ebenfalls weiter ausgebaut.