Das zweite Türchen: Sebastian Lehmann über ein Geschenk von seiner Mutter, für das man nie zu alt ist.

Weihnachten in der Familie: Sebastian Lehmann hat schon so einiges mit seinen Eltern erlebt. In seiner Comedy-Reihe „Elternzeit“ ruft seine Mutter ihn regelmäßig aus seiner Heimatstadt Freiburg an. Er ist vermutlich derjenige, der schon seit Monaten einen Adventskalender hat...