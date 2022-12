2023 war auch für Michael Schulte ein sehr erfolgreiches Jahr. Gerade erst hat er mit seinem guten Kumpel Max Giesinger das lang geplante gemeinsame Duett More To This Life veröffentlicht. Im Frühjahr 2023 dürfen wir uns auf sein neues Album Remember Me und eine große Tour freuen. Ihr wollt wissen, welches eines von Michaels absoluten Lieblingsweihnachtsliedern ist? Einfach Türchen öffnen!