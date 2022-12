per E-Mail teilen

Max Giesinger liebt Weihnachten. Am liebsten bei einem leckeren Familienessen im heimischen Busenbach in SWR3-Land. Und weil die Fahrt von Hamburg bis ins Badische einige Zeit dauert, kann er auch ein paar Mal seinen Lieblings-X-Mas-Hit trällern, hören oder, falls er nicht selber am Steuer sitzt, sogar sich selbst auf der Gitarre begleiten. Welcher das ist? Einfach das Türchen öffnen.