Das Jahr von Tom Odell war geprägt von seinem neuen Album Best Day Of MY Life (wunderschön, nur er und sein Piano) und gleich mehreren Revivals seines größten Hits Another Love, der zuerst zu einer Hymne der Hoffnung für viele Menschen in der Ukraine wurde und wenig später auch in vielen Protest-Videos gegen das Regime im Iran auftauchte. Auch beim SWR3 New Pop Special spielte er eine sehr emotionale Version von Another Love und rührte damit viele Menschen zu Tränen. Der Brite hat für uns aber auch seinen Lieblings-Weihnachts-Hit zuhause in seinem Studio aufgenommen. Seht selbst!