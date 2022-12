Milow gehört seit über einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Pop-Exporten Belgiens und war mit seinem Cover von „Ayo Technology“ und eigenen Hits wie „You Don’t Know“ oder „You And Me (In My Pocket)“ europaweit ganz oben in den Charts. Unvergessen ist auch sein waghalsiger Sprung von der Bühne beim SWR3 New Pop Festival 2009, als er im Festspielhaus nur ein paar Zentimeter vor der ersten Reihe landete.