Mit Not Ready, Overkill und Mutual schaffte Myle dieses Jahr endgültig den Sprung vom Newcomer zum erfolgreichen Live- und Radio-Act. Der Höhepunkt: sein Auftritt beim New Pop Festival im Kurhaus von Baden-Baden. Seine Fans, die SMYLERS, sorgen nebenbei für den nötigen Social-Media-Hype. Seit kurzem ist Myles neue EP Sad Boy Summer draußen und für 2023 ist seine erste eigene Club-Tour in Planung. Übrigens: Wenn ihr wissen wollt, wer Nellie ist, müsst ihr jetzt das Türchen am Adventskalender öffnen.