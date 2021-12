auf Facebook teilen

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz unterzeichnet und verabschiedet. 70 Jahre ist das her. Auch online kannst du das gesamte Grundgesetz nachlesen. Aber weißt du, was da drin steht? Teste dein Wissen in unserem Quiz!