Das ist die 72-Stunden-Aktion

Das Motto der Aktion 2019: Uns schickt der Himmel. 72 Stunden

Die 72-Stunden-Aktion ist eine soziale Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und der zugehörigen Verbände in ganz Deutschland. Die Idee: 72 Stunden lang setzen engagierte Menschen Projekte um, die die Welt ein bisschen besser machen. Wie wäre es, wenn der Kindergarten einen neuen Spielplatz hätte? Oder ein großes Insektenhotel gegen das Sterben von Bienen & Co.? Wenn junge Leute Müll aufsammeln gehen und daraus ein Kunstwerk bauen, um auf die Vermüllung des Planeten aufmerksam zu machen?

Genau das machen gerade Tausende junge Menschen in ganz Deutschland, alleine in SWR3Land engagieren sich rund 26.000 jungen Menschen in über 1.000 Gruppen. Die Aktion läuft vom 23.-26. Mai 2019. Was genau die verschiedenen Gruppen machen, haben sie sich nur teilweise selbst ausgesucht. Die Mehrheit hat ihr Projekt erst am Donnerstag um 17.07 Uhr erfahren. Aber das ist ja auch der Reiz daran.

Das geht gerade bei der 72-Stunden-Aktion:

So kannst du dabei sein

SWR3 ist deutschlandweit das einzige Aktionsradio für die Aktion. Wir sind schon zum vierten Mal dabei. Auch diesmal berichten wir die gesamten 72 Stunden lang und begleiten mit unseren sieben Reportern vor Ort die Projekte. Im Radio, auf der SWR3-Facebookseite, bei Instagram und hier auf unserer Website kannst du sehen, was alles möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Und natürlich kannst du auch mithelfen. So geht's:

Hilf mit: bei der 72-Stunden-Aktion mit SWR3

Die Gruppen schicken uns den ein oder anderen Hilferuf, wenn sie selbst bei ihrem Projekt nicht mehr weiter kommen. Wenn etwas fehlt, ein großer Bagger oder auch jemand, der ein ganz spezielles, seltenes Handwerk beherrscht, dann setzen wir auf die SWR3-Hörer, die hier entweder selbst helfen oder weiterhelfen können. Wo gerade Hilfe benötigt wird, hörst du im Radio und siehst es auch hier auf der Karte:

72 Stunden: So kam es zu der Aktion

Die erste 72-stündige Hilfsaktion fand vor 18 Jahren statt. Damals begleitete SWR3 bereits die Aktionen von 313 Gruppen, an denen sich über 7.000 Kinder und Jugendliche beteiligt haben. Die Aktion wurde schnell größer: Die bislang größte regionale Aktion gab es 2013. Da haben deutschlandweit rund 100.000 Kinder und Jugendliche in 72 Stunden knapp 4.000 gemeinnützige Projekte umgesetzt.

Auch in Österreich, Italien und in der Schweiz gibt es vergleichbare Aktionen.