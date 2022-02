Schuhe, Tasche, Geldbeutel: In vielem was wir kaufen, liegen diese kleinen weißen Tütchen drin! Die meisten von uns schmeißen die Dinger einfach weg. Doch STOPP! Das darin enthaltene Silica-Gel ist total praktisch!

Das könnt ihr mit den kleinen weißen Tütchen alles machen:

1. Schuhe trocknen

Sind die Lederschuhe nass geworden? Einfach außen trockentupfen und innen einen Beutel Silica-Gel reinlegen. Jetzt nur noch warten, bis die Schuhe wieder trocken sind.

2. Gerüche loswerden

Reise- und Sporttaschen fangen oft mal an zu müffeln. Klar: Verschwitzte Kleidung gibt Feuchtigkeit und Gerüche an die Taschen ab. Der Geruch verschwindet, wenn ihr ein bis zwei Beutel mit Silica-Gel reinlegt. Außerdem ziehen die Kügelchen Feuchtigkeit raus. Das verhindert, dass sich Pilze oder Bakterien vermehren können.

3. Abgesoffene Smartphones retten

Sollte ein normales (nicht extra wasserfestes) Smartphone einmal nass geworden sein, kann es eventuell gerettet werden. Einfach in eine passende Dose zusammen mit einem Silica-Gel-Beutel packen. Er entzieht die Feuchtigkeit und ist angeblich sogar besser als Reis (der wird oft als Handy-Retter empfohlen).

4. Schneller Durchblick für beschlagene Gläser

Nie wieder eine beschlagene Brille. Fotolia © Felix Jork

Draußen ist es kalt, drinnen warm – Brillenträger kennen das: ständig beschlagene Gläser. Tipp: Ein bis zwei Silica-Gel-Tütchen ins Etui packen, dann die kalte Brille hinein, bevor ihr den warmen Raum betretet. Das funktioniert übrigens auch mit Kameraobjektiven.

5. Dokumente schützen

Wichtige Papiere müssen auch mal über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden. Viele machen das im Keller, aber da ist es oft feucht. Und Papier reagiert besonders empfindlich auf Feuchtigkeit. Die Silica-Gel-Beutel zum Schutz am besten direkt neben die Dokumente in die Schublade legen.

6. Silberbesteck und -schmuck pflegen

Silber läuft schnell schwarz an. Es reagiert mit dem in der Luft enthaltenen Schwefelverbindungen. Wer sich das mühsame Polieren sparen möchte, legt einfach ein paar Beutel Silica-Gel ins Schmuckkästchen oder den Besteckkasten.

7. Reiseapotheke frisch halten

Damit die Reiseapotheke auch in einem möglicherweise feucht-warmen Klima frisch bleibt, einfach ein bis zwei Tüten Silica-Gel mit in die Medikamententasche stecken.

8. Muff im Auto loswerden

Wenn das Auto muffig riecht, kann das an zu viel Feuchtigkeit im Innenraum liegen. Damit ein Auto innen richtig trocken wird, bräuchte man allerdings etwa ein Kilogramm Silica-Gel. Damit man nicht Jahre lang Silica-Gel-Tütchen sammeln muss, kann man das auch im Handel kaufen. In einen großen Baumwollsack gefüllt, können die Kügelchen dann die Feuchtigkeit aufnehmen.

Nicht giftig, aber bitte nicht essen!

Siliciumdioxid ist ein Lebensmittelzusatzstoff, er ist aber nicht für Lebensmittel im Allgemeinen zugelassen. In geringen Mengen ist es nicht giftig. Trotzdem sollten die Kügelchen nicht geschluckt werden, weil oft giftige Zusatzstoffe wie Fungizide oder Indikatoren (Farbe wechselt bei Feuchtigkeitsaufnahme oder beim Trocknen) zugesetzt sind. Solange die Beutel unbeschädigt mit in einer Lebensmittelverpackung liegen, sind sie unbedenklich. Achtung also vor allem, wenn Kinder im Haus sind, die mit den Tütchen spielen könnten.

Silica-Gel wiederverwenden

Kieselgel kann wiederverwendet werden. Dafür muss die aufgenommene Feuchtigkeit aber erst einmal wieder entzogen werden. Das ist ganz einfach: Man kann die Tütchen bei 80 Grad im Backofen trockenen. Höhere Temperaturen könnten die Verpackung beschädigen. Achtung: Nicht in die Mikrowelle legen, die Kügelchen könnten auseinanderbrechen!