Falschmeldungen verbreiten sich Studien zufolge sehr viel schneller als seriöse Nachrichten. Oft sind sie auch schon als wilde Spekulationen im Umlauf, bevor es überhaupt gesicherte Informationen gibt.

Das Problem: Sind sie einmal im Internet, kriegt man sie dort kaum mehr weg. Vielfach geteilt und geliked, tauchen sie immer wieder in den Timelines der Nutzer auf, werden auch nach Jahren wieder hochgespült – unter anderem durch die Jahresrückblicke, die Facebook automatisiert für jeden User anbietet. So entwickeln Falschmeldungen eine Dynamik, gegen die mit Aufklärung nur schwer anzukommen ist.

Das Wichtigste ist deshalb: Meldungen, Artikel und Bilder nicht einfach teilen und liken, sondern vorher genau hingucken und bestenfalls prüfen, ob da überhaupt was dran ist.

Hier haben wir dir die wichtigsten Tipps zusammengefasst, so erkennst du Fake News.

Wenn ihr Meldungen seht, die Fake sein könnten, schickt sie uns und wir prüfen, was dahinter steckt.

1. Auto-Attacke in Volkmarsen: Polizei warnt vor Falschmeldungen

Schock im nordhessischen Volkmarsen: Ein Auto ist in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Viele Menschen wurden verletzten. Der Fahrer des Wagens wurden festgenommen – aber auch ein weiterer Mann. Den aktuellen Stand zum Vorfall on Volkmarsen in Hessen erfährst du hier.

Die Polizei bat direkt nach Bekanntwerden des Vorfalls darum, Spekulationen zu vermeiden und die Ermittlungen abzuwarten.

Aber: Während die Ermittlungen noch laufen, verbreiten sich insbesondere in den sozialen Medien Spekulationen und auch falsche Fotos des angeblichen Täters.

2. Unseriöses Video verbreitet Fake News über Coronavirus

Whatsapp-Kettenbrief Vorsicht vor unseriösem Video über Coronavirus Ein Video, das angeblich geheime Informationen über das Coronavirus verrät, verbreitet sich zurzeit vor allem über Whatsapp und verunsichert viele. Aber Achtung: Einige Aussagen sind falsch! mehr...

10 Minuten redet der Macher des Youtube-Videos über das Coronavirus und stellt Behauptungen in den Raum, die nicht stimmen und viele verunsichern. Schon nach vier Tagen hat das Video über eine halbe Million Aufrufe. Im SWR3-Interview warnt Andre Wolf vom Faktencheckportal Mimikama davor:

Auch wenn das Video behauptet, es würde keine Panik machen wollen, tut es genau das. Und zwar durch unhaltbare Angaben, die auch teilweise völlig falsch sind.



Das Video behauptet zum Beispiel, der Erreger sei völlig außer Kontrolle geraten. Experte Andre Wolf hat diese und weitere Behauptungen überprüft.

3. Promis wie Thomas Gottschalk als Opfer von falscher Online-Werbung

Dubiose Werbeangebote gibt es viele im Netz. Sie werden nicht unbedingt glaubhafter, wenn ein Promi für das Produkt wirbt. Denn manchmal wissen die betroffenen Stars gar nichts davon, dass sie für Werbung herhalten.

Auch Thomas Gottschalk betroffen Vorsicht vor Fake-Werbung mit Promis! Firmen zahlen viel Geld dafür, dass ein Promi für ihre Produkte wirbt. Stars wie zum Beispiel Thomas Gottschalk werden gerade allerdings Opfer von gefälschter Werbung, ohne davon zu wissen. Die beworbenen Produkte sind zudem sehr unseriös. mehr...

Die gefälschte Kampagne wirbt damit, Gottschalk habe seine TV-Karriere beendet, um sich voll auf die beworbene Finanz-Plattform zu konzentrieren. Der Moderator hat mit der Kampagne allerdings überhaupt nichts zu tun.

Andere Promis wie Herbert Grönemeyer, Claudia Schiffer oder Lena Meyer-Landrut sind ebenfalls Opfer solcher Fake-Werbung in ihrem Namen. Die Betrüger sind darauf aus, den Kunden mit Hilfe der vermeintlichen Promi-Unterstützung Geld aus der Tasche zu ziehen. Zur Überprüfung, ob die Seite echt oder Fake ist, sollte man unbedingt einen Blick ins Impressum werfen. Gibt es keins, solltet ihr lieber die Finger davon lassen.

4. Falsche Anti-Nazi-Kampagne mit dem BVB

Fake News gibt es nicht nur im Internet, sondern auch im ganz realen Alltag auf einer Plakatwand: In einer Plakatier-Aktion haben Unbekannte an mehreren Orten in Dortmund Poster mit Sprüchen gegen Nazis aufgehängt – angebliche Äußerungen der Spieler von Borussia Dortmund.

Auf den Fake-Plakaten waren falsche Zitate wie: „Lieber Schalkesieg als Nazikiez“ (Marco Reus), „Dauerkarten für Naziaussteiger“ (Lucien Favre) oder „Lieber Ersatzbank als Rechtsaußen“ (Lukasz Piszczek). BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dementierte eine Beteiligung des Vereins: „Ich habe gehört, dass es diese Fake-Plakate gibt. Wir haben nichts damit zu tun.“

Einzelne Medien hatten die Plakate aufgegriffen und gelobt – bevor klar war, dass es sich um einen Fake handelt. „Tolle Aktion! Der @BVB zeigt mit einer Plakat-Kampagne klare Kante gegen Rechts.“ So wurde aus einer Fake-Aktion in der Fußgängerzone auch eine Fake News im Netz.

Auf Twitter wurde daraufhin diskutiert, ob die Aktion trotzdem gut ist oder nicht. Dabei gibt es viel Kritik vor allem dafür, dass Fake Fake bliebe, egal mit welcher Botschaft.

Abgebildet wurden auf Plakaten neben den Logos des BVBs auch die Aussteiger-Organisation Exit und das Bundesfamilienministerium. Alle drei Institutionen dementieren eine Beteiligung daran.

Der Betreiber der Plakat-Vitrinen, Wall, hat die Poster entfernt und Anzeige erstattet, wie eine Sprecherin sagte. „Wir haben am Samstag den Hinweis auf die Plakate erhalten und sofort geprüft, ob sie von einem unserer Kunden stammen. Das war nicht der Fall“, sagte Unternehmenssprecherin Frauke Bank. Die Werbevitrinen seien unrechtmäßig geöffnet und bestückt worden. Allerdings habe es keine erheblichen Beschädigungen gegeben. „Eine illegale Nutzung unserer Anlagen kommt öfter vor. Ungewöhnlich sind hier die vielen offenbar gefakten Logos.“

Die Polizei Dortmund teilte mit, dass eine Ermittlung eingeleitet wurde. Der Staatsschutz werde „wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz sowie des Verdachts der Sachbeschädigung“ aktiv. Laut einem Bericht des Spiegel sollen sich Künstlergruppen bekannt haben, ob sie es wirklich waren und wer genau hinter den Kollektiven Rocco und seine Brüder und Modus steckt, ist aber unklar. Zuvor kursierten im Internet Videos der Gruppen, die sie bei der Palaktieraktion zeigten.

5. Bewusste Fake-News-Aktion mit Fußball-Irrfahrt

Irgendwie hatten sich ja schon alle gefreut: über die Blödheit zweier Fußballfans, die es nicht schafften, ins „richtige“ Frankfurt zu fahren, um ihren Verein spielen zu sehen. Statt nach Frankfurt am Main reisten die beiden portugiesischen Fans angeblich von Benfica Lissabon nach Frankfurt an der Oder.

Die Irrfahrt der beiden jungen Männer quer durch Deutschland hatte zunächst viel Aufmerksamkeit im Netz bekommen. Die beiden Benfica-Fans dokumentierten ihre Fahrt über Paris Richtung Frankfurt mit Fotos und Videos in ihrer Story auf Instagram. Auf dem Instagram-Kanal von Alvaro Oliveira ist das Bild zu sehen, wie er am Ortsschild von Frankfurt (Oder) steht – dazu schrieb er: „Wir sind in Frankfurt angekommen“.

Aber: Die ganze Geschichte war nur ausgedacht, ganz bewusster Fake des Fußballmagazins 11 Freunde. Auf Twitter gab es auch eine offizielle Erklärung für die Inszenierung: Es ging den Machern um die Schnelligkeit des Online-Journalismus. Im Thread erklären sie, wo es in der Story Hinweise darauf gab, dass die Irrfahrt gestellt war. Die Organisatoren selbst geben zu: „Klarer Fall, hätten wir das nicht erfunden, wir hätten es sicher auch weiterverbreitet. Ohne groß drüber nachzudenken. Vielleicht ist Alvaros vergebliche Reise ein ganz guter Anlass, mal über unsere digitale Arbeitsweise nachzudenken.“

6. Gambier mit Waffe in der Hand: ein scheinbar eindeutiges Video

Es scheint eindeutig zu sein: Im Netz kursiert ein Video aus Heilbronn. Es zeigt einen Gambier mit einer Waffe in der Hand. Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wird das Video zum Hetzen verwendet, die Kommentare sind teilweise eindeutig fremdenfeindlich. Dabei fehlt die Vorgeschichte – und auf die hab nun die Polizei und Staatsanwaltschaft in Heilbronn mit einer Pressemitteilung mit Nachdruck hingewiesen:

Tatsächlich hätten zwei in Russland geborene Deutsche versucht, zwei aus Gambia stammende Männer zu erpressen. Laut Polizei sollen die beiden 28-jährigen Angreifer Zigaretten von ihren Opfern gefordert haben. Um dem Nachdruck zu verleihen, soll einer der beiden Angreifer eine Schreckschusspistole gezogen haben und sie einem Gambier auf den Bauch gedrückt haben.

Nach Polizeiangaben gelang es den beiden aus Gambia stammenden Männern, den Angreifer zu entwaffnen. Hier soll nun der Videoausschnitt entstanden sein, der den Gambier mit der Waffe zeit – eben nicht als Angreifer, sondern als derjenige, der einen Angreifer entwaffnet hat. Ob das Video bewusst gekürzt wurde, ist noch nicht bekannt.

Nach einem Handgemenge soll es beiden gelungen sein, die Angreifer festzuhalten. Die Polizei konnte sie wenig später festnehmen.

Mehr Infos zu dem Fall gibt es hier.

7. Schulausfall wegen Schnee in Miesbach – verkürzte Sommerferien sind Fake

Schulausfall gab es in Miesbach wirklich. Die Sommerferien werden dafür aber nicht gekürzt. dpa

Fake News haben nicht immer Parteien und Politik im Fokus. Für Aufregung sorgte im Winter eine Nachricht bei Facebook und WhatsApp, die etwas mit dem Schnee-Chaos in Bayern zutun hatte. Die Nachricht zeigte ein angebliches Schreiben des Landratsamts Miesbach in Oberbayern, mit offiziellem Wappen des Landkreises. In diesem Schreiben wurde angeblich angekündigt, dass die Sommerferien verkürzt würden, um den Schulausfall wieder auszugleichen, den es wegen des Schneefalls in Miesbach gegeben hat.

Der BR hat nachgefragt: Das Landratsamt betont, dass es keine verkürzten Sommerferien geben wird. „Das kam über Facebook zu uns und wir finden das nicht witzig“, so die Pressesprecherin Sophia Stadler gegenüber dem BR. In dieser Ausnahmesituation auch noch für Fake News zu sorgen sei mehr als unangebracht.

Also: Keine kürzeren Sommerferien in Miesbach wegen des Schneeausfalls, auch wenn das Schreiben sehr echt aussah. Welche Absicht genau hinter der Verteilung der Nachricht steckt, ist unklar.

8. Erfundene Straftat: Frau sei sexuell missbraucht und danach „geschlachtet" und „entsorgt“ worden

In Sachsen hat die Polizei am ersten Januarwochenende die Leiche einer Frau gefunden. Passanten hatten sie in einem Straßengraben bei Freiberg entdeckt. Am Nachmittag veröffentlichte die Polizei eine Pressemitteilung, in der es hieß, die Ermittler könnten derzeit „weder eine Straftat noch einen Unfall ausschließen“. Sie riefen Zeugen dazu auf, Hinweise zu geben.

Zwei Tage später veröffentlichte der rechtsradikale Blog HalleLeaks dazu eine Meldung, über die der ARD-Faktenfinder der Tagesschau berichtete. Darin wird mit drastischen Ausdrücken behauptet, die Frau sei sexuell missbraucht und danach „geschlachtet" und „entsorgt“ worden. Dies sei „Frauenalltag in der Merkel-brd“. Damit soll ein Zusammenhang zwischen dem mutmaßlichen Tötungsdelikt und der Politik von Kanzlerin Angela Merkel konstruiert werden – insbesondere mit der Flüchtlingspolitik. Weiter heißt es, „Lügenpresse und Polizei“ würden gezielt Informationen verheimlichen, um „keinen Volksaufstand zu provozieren“.

Der AfD-Verband Salzgitter verbreitete die Meldung von HalleLeaks via Twitter, die wiederum von über einhundert Usern dort geteilt wurde. In dem Posting wird ebenfalls eine extrem drastische Sprache verwendet – kombiniert mit dem Aufruf, die AfD zu unterstützen.

Screenshots Twitter

Die Polizei Chemnitz erklärte auf Anfrage des ARD-Faktenfinder, der Bericht von HalleLeaks sei offenkundig frei erfunden – genauso die Meldung der AfD. Man prüfe nun rechtliche Schritte. Mit Flüchtlingen habe der Fall ohnehin nichts zu tun gehabt, sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter seien Deutsche aus der Region und hätten sich gekannt.

Auf Twitter widersprach die Polizei der AfD öffentlich und warf ihr vor, „widerliche Zitate“ zu benutzen sowie „hetzerische, infame Fake News“ zu verbreiten.

Die Polizei veröffentliche später eine weitere Pressemitteilung. Die Obduktion der Leiche habe ergeben, dass es sich um ein Tötungsdelikt gehandelt habe. Zudem habe die Polizei einen Tatverdächtigen aus dem persönlichen Umfeld der Frau ermittelt. Der Verdächtige sei tot aufgefunden worden, dem „derzeitigen Stand der Ermittlungen“ zufolge „liegen Hinweise auf einen Suizid vor“.

9. Vater darf mit seiner Tochter nicht ins Schwimmbad: angeblich wegen Muslimen

Viel mehr als das sehen die 'normalen' User von dem Bezahl-Inhalt nicht. Screenshot BILD

Die Überschrift ist deutlich, der Zusammenhang scheint klar: Da durfte ein Vater mit seiner Tochter nicht ins Schwimmbad, weil Muslime ihn nicht da haben wollten. Der Artikel wurde heiß diskutiert und durch sämtliche sozialen Netzwerke gereicht. Und das, obwohl es sich um einen Bezahlinhalt der Bild-Zeitung handelt, also für den nicht bezahlenden Nutzer nur Bild und Überschrift liefert.

Tatsächlich aber durfte der Vater nicht zum Schwimmen, weil es sich um einen Mutter-Kind-Kurs handelte. Keine Väter erwünscht. Die Kursleiterin sprach ihm auf die Mailbox, wie der Bild.blog zitiert: „Ich wollte dir Bescheid geben: Wir sind ja am Mittwoch alles Frauen. Und es sind auch muslimische Frauen dabei. Deswegen wäre es gut, wenn deine Frau kommen würde. Du kannst dann leider nicht kommen. (…) Ich hoffe auf dein Verständnis!“ Die zuständige Bremer Sozialbehörde fand das auch nicht besonders witzig, räumte einen Fehler ein und wollte mit den Betroffenen reden.

Bild.blog fasst treffend zusammen: „Also: Eine falsche Reaktion einer Mitarbeiterin, mit der der Sprecher der Sozialbehörde über diesen Fehler reden wolle. Soll alles so nicht wieder vorkommen. In der Bremen-Ausgabe der Bild-Zeitung hyperventilieren sie diesen einmaligen Fehler einer Person zu einem generellen Schwimmverbot für Vater und Tochter, 'weil Muslime im Bad sind'.“ Der Fall ist also sicherlich nicht glücklich und ganz bestimmt diskutabel, wer sich als Journalist bezeichnet, muss aber eine so formulierte Überschrift mit Dachzeile in einem Bezahlbeitrag unbedingt für indiskutabel halten.

Eine Aufklärung scheint nötig, insbesondere, da die Kommentare auf den von der Bild getwitterten Artikel eine teilweise sehr eindeutige Wahrnehmung vieler Internet-Nutzer offenbaren: „Die Islamisierung ist im vollen Gange. In 20 Jahren laufen alle Frauen mit Kopftuch rum. Ja, auch Deutsche. Wartet es ab.“ – „Was ich gesagt habe: No-Go-Areas für Deutsche.“

Es gibt aber auch kritische Anmerkungen: „Bisschen schade, dass man hier eine Diskussion auf Basis einer Überschrift führen muss. Die Hintergründe werden nicht klar, wenn man dafür nicht bezahlt... Aber so kriegt @bild halt Traffic auf ihre Seite...“ Oder Befürwortung der umstrittenen Maßnahme: „Stell dir vor. Ich darf bei mir im Fitness am Frauentag auch nicht in die Sauna. #DankeMerkel #Fckafd #noafd“

10. Bloß ein tierfeindlicher Gag: Facebookseite irritiert mit Katzen im Glas

Katzen im Glas: ein Fake, der sich immer noch hält. Screenshot Facebook

Die Geschichte von den sogenannten Bonsai-Katzen ist nicht neu, verwirrt aber weiterhin Facebook-User. Die Seite Bonsai-Katzen Deutschland e.V. erklärt im Impressum den vermeintlichen Trend, Katzen in Einmachgläsern aufzuziehen, um sie zu formen:

„Im Alter von wenigen Wochen sind die Knochen einer Katze noch nicht voll ausgehärtet. Sie sind extrem weich und biegsam. Diese Flexibilität des Katzenskeletts bedeutet: Wenn die Knochen vorsichtig in diesem frühen Alter geformt werden, können sie jede gewünschte Form annehmen. Um das zu erreichen, wird das noch junge Kätzchen in einen starren Behälter (idealerweise aus Glas) gesetzt. In der Wachstumsphase nimmt die Katze die Form ihres Behälters an.“

Wer das noch nicht gesehen hat und nicht weiß, dass es sich um einen satirischen Gag handelt, dreht allein bei dem Gedanken vielleicht durch. Aber Entwarnung an alle aufgeregten Tierschützer: Es handelt sich hierbei um einen Mix aus bewusstem Fake und Spaßseite. Ob man's lustig findet oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Klar ist: Hier werden nicht wirklich Tiere gequält.

Die Idee zu den verformten Katzen gab es laut Mimikama bereits vor 19 Jahren auf einer mittlerweile inaktiven Seite, die bonsaikitten.com.

11. Relotius-Skandal: Spiegel-Redakteur verfasste Fake-Geschichten

Es ist wohl einer der größten Skandale in der Geschichte des Nachrichtenmagazins Spiegel, der im Dezember 2018 an die Öffentlichkeit kam: Ein Redakteur hat mehrere Geschichten gefälscht. Das Magazin hat den Betrugsfall an die Öffentlichkeit gebracht. Besonders brisant: Der betreffende Reporter Claas Relotius hatte viele Preise für seine Reportagen bekommen, die in mehreren Medien publiziert wurden.

Der Reporter-Kollege Juan Moreno habe an der Echtheit der Fakten gezweifelt, so heißt es in der Aufarbeitung des Spiegels. Nach eigenen Recherchen entlarvte Moreno die Fake-Geschichte. Relotius habe in „großem Umfang seine eigenen Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden“, heißt es in einem auf Spiegel Online veröffentlichten Bericht.

Erste Verdachtsmomente habe es laut Spiegel nach einem im November 2018 veröffentlichten Text gegeben. Relotius habe in mehreren Fällen eingeräumt, Geschichten erfunden oder Fakten verzerrt zu haben. Seinen eigenen Angaben zufolge sind mindestens 14 Geschichten betroffen und zumindest in Teilen gefälscht.

12. Betrugsskandal um gefälschte Beiträge auch bei RTL

Auch bei RTL soll ein langjähriger Reporter Beiträge gefälscht haben. Eine Kollegin habe die ersten Hinweise zu einem konkreten Beitrag geliefert, heißt es in einer von RTL im Juni 2019 veröffentlichten Stellungnahme. Der Mann soll hauptsächlich für das Mittagsjournal Punkt 12 tätig gewesen sein.

Die Chefredaktion habe mindestens sechs weitere Beiträge gefunden, die eindeutig manipuliert waren, heißt es. Nun würden alle Arbeiten des 39-Jährigen überprüft. Um welche es sich genau handelt, ist nicht klar. Der Redakteur wurde bereits entlassen.

13. Coca-Cola wirbt angeblich gegen und Pepsi für die AfD

Alles begann kurz vor Weihnachten 2018 mit einem gefakten Coca-Cola-Plakat, das in Berlin auftauchte. Auf dem Plakat positionierte sich der durch die Marke bekannte Weihnachtsmann mit dem Satz Für eine besinnliche Zeit: Sag' Nein zur AfD!. Dieses Plakat kam zwar nicht vom Unternehmen selbst, die Reaktion des Limo-Herstellers fiel aber tolerant aus. Man distanzierte sich nicht von dem Plakat.

Kurz darauf tauchte ein bearbeitetes Plakat der AfD in den sozialen Netzwerken auf, mit einem gefakten Werbebild des Konkurrenten Pepsi. Die Antwort des in diesem Falle betroffenen Unternehmens fällt härter aus: Pepsi kündigt an, rechtliche Schritte zu prüfen:

Screenshot Facebook

Screenshot Facebook

Der AfD-Kreisverband, der das Bild auf der Facebookseite geteilt hatte, hat es kurze Zeit später wieder gelöscht. Es kursieren aber weiterhin die Screenshots. Das Netz macht sich lustig, Pepsi und auch Coca-Cola haben wohl eine Runde Gratis-Werbung abgefischt.

14. AfD-Landesvorsitzender erfindet Zahlen über Vergewaltigungen durch Migranten

Screenshot deutschland-urier.org

Falschmeldungen spielen mit Gefühlen, sollen emotionalisieren, oft Menschen und Gruppen gegeneinander aufbringen. Bei Sätzen mit vielen Ausrufezeichen, Großbuchstaben oder vielen Adjektiven, kann man das schnell merken. Besonders perfide ist es aber, wenn jemand Ängste schürt, indem er etwas verbreitet, das sachlicher und professioneller nicht wirken könnte: Zahlen. Absichtlich falsche Zahlen. Das Problem: Es wirkt erst einmal fundiert und nicht jeder kann die Echtheit einfach nachprüfen.

Ein Beispiel: Im Deutschland Kurier schrieb Maximilian Krah, stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Sachsen, am 4. September 2018:

Seit dem 1.1.2018 wurden in Chemnitz 60 Frauen vergewaltigt. Die Polizei sagt, 56 von Migranten, 4 von Unbekannt. [...] Ich hatte mich immer gefragt, was noch passieren muss, damit die Chemnitzer beginnen zu protestieren. Maximilian Krah, Landesvorsitzender der AfD Sachsen

Die Polizei hatte bereits am 5. September 2018 reagiert und die echten Zahlen dargelegt. Der Tweet wurde von Maximilian Krah geretweetet und damit zur Kenntnis genommen. Der fehlerhafte Artikel war Monate lang noch online.

Mittlerweile wurden die Zahlen durch neue Angaben ersetzt – diesmal ohne Quellenangabe. Das Bild des Politikers ist entfernt. Die Änderungen wurden nicht kenntlich gemacht, das Datum ist nicht aktualisiert und der restliche Text ist weiterhin nachlesbar.

Der hat Forscher veranlasst, Zahlen aus Pressemitteilungen der AfD auf deren Glaubwürdigkeit zu prüfen.

Mehr Infos zu falschen Kriminalitätszahlen findest du hier.

Tipp: Wer sich mit Zahlen unsicher ist, kann das Medium googeln, in dem die Zahlen publiziert wurden. In diesem Falle die Online-Zeitung Deutschland Kurier.

Diese wurde 2017 das erste Mal kostenlos verteilt, die Erst- und Zweitauflage wurden auf Anfrage nicht an andere große Medien verteilt, sondern nur in Briefkästen geworfen.

Der Herausgeber der Zeitung, Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten, hatte bereits zuvor die Flugzeitschrift Extrablatt als Wahlkampfhilfe für die AfD kostenlos verteilt.

In der Autorenschaft finden sich AfD-Mitglieder wie Maximilian Krah und auch FPÖ-Präsidentschaftskandidatin Barabara Rosenkranz. Die FPÖ ist eine rechtspopulistische Partei in Österreich.

Das ist nicht verboten, aber für den Leser als Einordnung wichtig zu wissen – und es kann helfen, die Frage zu beantworten: Ist das neutrale Berichterstattung oder stehen Interessensgruppen hinter der Verbreitung der Meldungen?

Im Faktencheck des gemeinnützigen Journalistenportals Correctiv wurden mehrmals falsche Zahlen in den Publikationen gefunden. Das Medienportal meedia schrieb über die Seite: „AfD-nahe Wochenzeitung Deutschland Kurier: gefärbte Realsatire unterhalb der Stammtisch-Kante.“

15. AfD Berlin behauptet: SWR drehe Fake News

Fake News kann es auch sein, wenn man jemandem Fake News unterstellt. Screenshot Facebook

Wie gefährlich Fake News sein können, zeigte im September 2018 ein Beispiel des Berliner Landesverbandes der AfD. Die Partei stellte ein Video in soziale Netzwerke, in dem angeblich zu sehen ist, wie ein SWR-Team einen Fake-Film über die AfD inszenieren würde. Im Text unter dem Video werden Journalisten und Künstler als „Täter“ bezeichnet. Das Ziel ist klar: Das Vertrauen in die Medien schwächen.

Im von der AfD geposteten Video sind Dreharbeiten zu sehen, die tatsächlich stattgefunden haben. Es handelt sich dabei in Wahrheit aber um den angemeldeten Dreh eines Satirevideos für das. Das Video Volksfest in Sachsen arbeitet satirisch die Lage in Chemnitz auf, zu keinem Zeitpunkt wurde jedoch behauptet, dass es sich um eine nachrichtliche Berichterstattung handelt – weder bei den Dreharbeiten, noch im Video selbst.

Die Folgen der falschen Behauptung, der SWR würde Fake-Filme beauftragen: Das Team, das gemeinsam mit der Produktionsfirma von Schlecky Silberstein an dem Film gearbeitet hat, wurde im vermeintlichen Enthüllungsvideo der AfD Berlin von Partei-Mitglied Frank-Christian Hansel aufgesucht. Dabei wurde ein Klingelschild mit den Namen der Mitarbeiter abgefilmt und ins Netz gestellt. Insbesondere ein Mitarbeiter wurde, offenbar aufgrund seines jüdischen Namens, zur Zielscheibe. In den Kommentaren forderten User dazu auf, die Beteiligten an diesem Video-Dreh aufzuspüren. Bei den Mitarbeitern sind rassistische und antisemitische Morddrohungen eingegangen.

Der SWR verurteilt die Bedrohung der Mitarbeiter.

Man kann immer darüber streiten, ob man eine Satire gelungen findet oder nicht. Aber wenn Drohungen und Einschüchterungsversuche gegen Künstler, Produzenten und andere Medienschaffende erfolgen, zeigen sich gesellschaftliche Zustände, die Anlass zur Besorgnis geben. Die Freiheit der Kunst, der Presse und der Meinungsäußerung sind für den SWR nicht verhandelbare hohe Güter. SWR Programmdirektion Kultur

16. Erfundene Warnung vor der Berichterstattung deutscher Medien

Ein eindeutig gefälschter Zeitungsartikel, der sich noch immer in den sozialen Netzwerken finden lässt. Screenshot Facebook

In rechtsradikalen Facebook-Gruppen wurde das Foto eines angeblichen Presseberichts vorwiegend in 2018 verbreitet, in dem behauptet wird, dass ein internationaler Journalistenverband vor der einseitigen und irreführenden Berichterstattung nach Chemnitz warne. Das Ziel: Die Glaubwürdigkeit deutscher Medien zu beschädigen.

Auch dies ist eine gezielte Falschmeldung, wie jeder selbst herausfinden kann, indem er einfach kurz googelt. Denn ein Journalistenverband namens European Press Watch existiert gar nicht: Es gibt keine Website, keine Anschrift, keine Zitation in anderen Medien, keine veröffentlichten Berichte – und der angebliche Vorsitzende Olaf Leifstroem ist ebenfalls nicht auffindbar. Dies hat auch der Flurfunk Dresden aufgeschlüsselt.

17. Gefälschtes Bild der Band Feine Sahne Fischfilet mit Hitlergruß

Geklaut aus einer Instastory und so bearbeitet, dass es nach Hitlergruß aussieht. Screenshot Twitter

Auf Twitter und Facebook kursierte ein Foto des Sängers der linken Band Feine Sahne Fischfilet, auf dem er angeblich den Hitlergruß zeigt. Es soll beim Konzert in Chemnitz im September 2018 unter dem Motto entstanden sein. Es verbreitete sich schnell, im Vergleich mit dem echten Video aus dem Instagram-Account der Band zeigte sich aber: Das Bild ist ein Fake. Es kam aus der Instastory, in der Sänger Monchi für das Konzert wirbt.

Die Polizei Sachsen ermittelte in dem Fall.

Das Pikante: -Chefredakteur Julian Reichelt verbreitete das Foto ebenfalls. Er stand in der Kritik, weil er durch das Teilen der fragwürdigen Quelle die Reichweite der Kanäle weiter befeuert hat, statt selbst kurz zu recherchieren.

Was ist da genau passiert?

18. Wochenblick spitzt in der Debatte um „Hetzjagden“ zu

...wenn Interviews aus dem Zusammenhang gerissen werden. Screenshot wochenblick.at

Dieser Artikel der Online-Zeitung wochenblick.at wurde häufig in den sozialen Netzwerken gepostet. Darin wird die Berichterstattung über die Ausschreitungen 2018 in Chemnitz als weitgehend gefälscht bezeichnet, weltweit seien Fake-News gestreut worden. Belegt wird dies mit Zitaten eines Interviews, das im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde, einem öffentlich-rechtlicher Sender. Das Interview mit dem Chefredakteur der sächsischen Lokalzeitung Freie Presse ist im Artikel verlinkt, es geht rund 11 Minuten lang und klingt im Zusammenhang ganz anders als in den verwendeten Zitaten.

Beispielsweise das Zitat, das in der Überschrift des Wochenblicks verwendet wird, kommt aus diesem Abschnitt:

Für den Sonntagnachmittag, wo sehr schnell von Hetzjagden die Rede war – das haben wir hier nicht beobachtet. Wir waren mit unseren Leuten draußen, es gab Angriffe aus der Demonstration, einzelne Angriffe auf Migranten und auf Polizisten und auf Linke auch. Das waren aber vereinzelte Fälle aus dieser Demonstration heraus und das hatte mit einer Hetzjagd im wörtlichen Sinne nichts zutun. Was wir mittlerweile wissen: Dass es auch in der Stadt danach Angriffe – in drei Fällen liegen Anzeigen vor – auf Migranten gab. Also, ich will da nichts beschönigen. Chefredakteur der Freien Presse, Torsten Kleditzsch im Deutschlandfunk

Hier den Beitrag im Deutschlandfunk nachhören

Wochenblick.at – mehrmals gerügt Das Portal wurde bereits mehrmals vom Presserat gerügt. Zuletzt im Juli 2018, weil die Berichterstattung über Migranten gegen den Ehrenkodex der österreichischen Presse verstieß und die Leser „auf geradezu systematische Art und Weise getäuscht“ worden waren. Das Urteil: Es handle sich um eine Sprache mit „Alarmismus und Angstmache“, die Artikel hätten „mit professionellem und verantwortungsvollem Journalismus nichts gemein“. Eine ausführliche Erläuterung hat derStandard.at verfasst.

Es ging im Interview tatsächlich um eine kritische Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten, ob „Hetzjagden“ das richtige Wort ist – ein juristisch nicht klar definierter Begriff, der obendrein längst nicht in allen Medien als redaktionelle Einordnung verwendet wurde. Der Chefredakteur der Freien Presse hatte dabei nicht die Übergriffe oder Ausschreitungen aus dem rechten Lager abgestritten oder gar behauptet, dass es keine gegeben habe. Genau mit dieser Annahme aber teilen viele User den Artikel, schließlich spricht die Überschrift eine klare Sprache und schürt gezielt das Misstrauen in die mediale Berichterstattung und in die Regierung.

Bleibt die Frage: Ist das Fake News oder einfach schlechte, irreführende journalistische Arbeit?

19. Falscher Fotojournalist soll eingeschleust worden sein

Ein gefährlicher Fake, der Stimmung machen soll gegen Medien und Fotografen. Screenshot Twitter

Ähnliche Fälle, wie die des retuschierten Fotos von Feine Sahne Fischfilet, gab es 2018 auch in Zusammenhang mit Journalisten und Medienschaffenden. Im Netz waren angebliche Fotos des Fotojournalisten Thomas Victor im Umlauf. Zu sehen ist dort, wie er einen Hitlergruß machen soll.

Die Theorie dahinter: Eingeschleuste Journalisten und Linke seien es, die in Chemnitz auf der Straße den Hitlergruß gezeigt hätten, um zu provozieren und der Presse die passenden Bilder zu liefern – Rechtsradikale seien nie auf der Straße gewesen.

Wer kurz googelt, findet ein Originalfoto des Fotografen und stellt fest: Es gibt tatsächlich kaum optische Ähnlichkeit zwischen ihm und dem Mann mit dem Hitlergruß. Mimikama haben den Fall ausführlich erläutert. Auch hier ist die Polizei eingeschaltet.

20. Regierung lässt angeblich Bilder auf Facebook zensieren

Schlicht: Unfug. Screenshot Facebook

Hat jemals jemand so eine Anzeige auf Facebook selbst gesehen? Nein? Dennoch taucht ein Bild davon immer wieder in den Kommentarspalten bei Facebook auf. Tatsächlich funktioniert Facebook so aber nicht. Wer Beiträge löschen oder verbergen will, kann das nur auf seiner eigenen Seite. Wer sich an Posts auf fremden Seiten stört, muss sie bei Facebook melden oder bei Meldestellen wie respect!. Werden Beiträge gelöscht, sind sie nicht mehr sichtbar. Es gibt keine Tafel, die auf gelöschte Inhalte hinweist.