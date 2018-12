Haustiere in Schutz bringen?

Am besten ist es, wenn man sein Tier in der gewohnten Umgebung lässt. Bringt man es woanders hin oder nimmt es gar mit auf eine Party, verunsichert das das Tier noch mehr. Sollten Hund, Katze oder Hase allerdings extrem reagieren und man weiß das, dann sind solche Räume am besten, die ein bisschen Licht- und Geräuschisolierter sind. Je mehr Sicherheit das Tier hat, desto besser wird es die Stresssituation auch verkraften.

privat

Gassi gehen mit dem Hund?

Mit einem „schussfesten“ Hund kann man das auf alle Fälle machen. Die haben ja auch Spaß an Events. Wenn das Tier nicht schussfest ist, sollte man es auch nicht dem Feuerwerk ausliefern.

dpa/picture-alliance

Tiere nicht trösten!

Positive Bestätigung ist völlig falsch. Auch wenn das Tier knurrt, bellt oder faucht, nie sagen „ist gut“, weil man das Gefühl hat, man müsste dem Tier zeigen, dass alles in Ordnung ist. Denn dann fühlt sich das Tier in seinem Verhalten bestätigt. Je mehr ich es bestätige in seiner Panik, um so eher wird es die Angst immer wieder ausleben wollen, weil wir die ja „toll finden“. Am besten ignorieren. Nicht abstrafen. Lieber gar nichts dazu sagen. Ganz normal weiter machen. Verkriechet sich Katze & Co unter dem Sofa oder dem Tisch – machen lassen. Oder ihnen eine Rückzugshöhle bauen. Das gilt natürlich auch für Kaninchen und andere Haustiere.

dpa/picture-alliance

Beruhigungsmittel geben?

Erlaubt ist, was hilft. Wenn ich das vorher ausprobiert habe und weiß, dass es funktioniert mit zum Beispiel Bachblüten, dann sollte man das auch beibehalten und benutzen. Wenn man es erst an Silvester ausprobiert, kann das schief gehen. Am besten vorher in einer Stresssituation ausprobieren, auch in der entsprechenden Dosierung. Bei schlimmer Panik ist es jedenfalls nie verkehrt nachzuhelfen. Auch ein Gehörschutz für zum Beispiel Hunde kann helfen. Aber bitte dem Tier keinen Alkohol zur Beruhigung geben.