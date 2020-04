Ramadan: Eine wichtige Tradition Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime und neunter Monat des islamischen Mondkalenders. In ihm wurde nach islamischer Auffassung der Koran herabgesandt, weshalb der Monat eine wichtige Bedeutung für viele Muslime hat. Der Ramadan beginnt in diesem Jahr am 23. April.

„Der Ramadan ist den Muslimen heilig. Der Fastenmonat, in dem Gläubige zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang weder essen noch trinken dürfen, beginnt in gut einem Monat. Jetzt sagen Gelehrte der Azhar-Universität, der wichtigsten sunnitischen Lehranstalt, dass der Ramadan in diesem Jahr möglicherweise ausgesetzt wird – im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus“, berichtet Björn Blaschke, ARD-Korrespondent in Kairo für die Tagesschau. Die Azhar-Scheichs sind wichtig, sie haben religiöse Autorität und können Empfehlungen für die Fastenzeit herausgeben.

Wird der Ramadan auf „nach Ende der Krise“ verschoben?

Der Generalsekretär des Fatwa-Rates, Scheich Khaled Omran, hat erklärt, auf Entscheidungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu warten. Wenn die Weltgesundheitsorganisation den Menschen vorschreibe, zu essen und zu trinken, werde die Fatwa empfehlen, dass die Menschen während der Fastenzeit essen und trinken sollen, so Omran. „Dann müssten sie die verpassten Tage nach Ende der Krise nachholen.“

Korrespondent Blaschke erklärt, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist:

Für Kranke gilt ohnehin, dass sie während des Ramadan nicht fassen müssen. Über das Coronavirus heißt es, dass Menschen leichter angreifbar seien, wenn sie geschwächt sind. Das aber sind Leute, die nicht essen und trinken, jedenfalls in den ersten Tagen der Fastenzeit. Deshalb ist es möglich, dass die Azhar die Fastenzeit aussetzen wird, wenn die WHO es nahelegt – so wie sie bereits andere Regeln, die Gläubigen wichtig sind, außer Kraft gesetzt hat: Sie hat das große Freitagsgebet im Kreis anderer Gläubiger verboten – und auch alle andere Gebete in Moscheen.

Zentralrat der Muslime zum Kontaktverbot in Deutschland

Der Zentralrat der Muslime hat die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen in Deutschland zugesagt und betont, dass dies auch im Sinne ihres Glaubens sei: „Die Unversehrtheit der Menschen ist dabei nicht nur Bürgerpflicht, sondern steht im vollkommenen Einklang mit unseren Glaubensbestimmungen“, sagte der Vorsitzende Aiman Mazyek der Funke Mediengruppe.

Der Zentralrat stimme sich mit dem Krisenkabinett und dem Bundesinnenministerium ab, was gesundheitlich erforderlich sei, heißt es. Mayzek gehe davon aus, dass die Moscheen auch zu Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan geschlossen bleiben. Hier gelten dieselben Regeln wie für katholische oder evangelische Kirchen, die sich ebenfalls gerade darum bemühen, die Gottesdienste zu Ostern zu den Gläubigen zu bringen. „Zur Zeit ist es noch verfrüht, genaue Angaben zu Ramadan zu machen, aber es steht traurigerweise zu befürchten, dass wir die Moscheen geschlossen halten müssen, zumindest für einen Teil des Heiligen Monats“, so Mazyek.

Fake News: Eine Debatte um das Festi Ramazan in Dortmund

Unterdessen wird insbesondere in den sozialen Netzwerken auch über einzelne Feierlichkeiten debattiert. In Dortmund gibt es beispielsweise das muslimische Festi Ramazan. Nach Angaben der Organisatoren ist es die größte Ramadan-Veranstaltung in Europa. Hier gibt es ein Durcheinander darüber, ob es stattfindet oder nicht. Die Stadt Dortmund auf Twitter mitteilt, es sei abgesagt – dafür aber viele Fake News rund um dieses Thema unterwegs.

User diskutieren darunter, weshalb das auf der Website des Veranstalters nicht deutlicher gemacht würde – auf der Website steht es, wenn man nach unten scrollt. SWR3 hat deshalb dort angefragt. Die schriftliche Antwort auf unsere Nachfrage:

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sind wir gezwungen weitere Maßnahmen zu treffen, um das Corona Virus (Corvid19) einzudämmen. In der jetzigen Situation müssen wir alles dafür tun, um die Infektionsketten zu durchzubrechen. Mit diesem Vorgehen hält sich auch das „Festi Ramazan“ an die Empfehlungen und Kriterien des Robert-Koch Institutes und des Gesundheitsamts, dessen Einschätzung auch für Events und Veranstaltungen gelten. Die Gesundheit unsere Gäste und Aussteller haben für uns eine große Priorität. Um die Gesundheit und das Wohl unserer Gäste und unserer Stadt, der Mitwirkenden und des Teams zu schützen, sehen wir bedauerlicherweise derzeit keine andere Möglichkeit, als das Festi Ramazan für den geplanten Zeitraum (01-24.05.2020) abzusagen. Wir hoffen in der Zukunft auf eine gesunde und gute Zusammenarbeit und blicken positiv auf die kommende Veranstaltung. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie zu Hause.

Keine Pilgerfahrt nach Mekka wegen des Coronavirus?

Pilgerfahrten nach Mekka haben ebenfalls eine besondere Tradition. Saudi-Arabien hat jetzt an Gläubige in aller Welt appelliert, vorerst keine weiteren Vorbereitungen für die große Pilgerfahrt zu treffen. Der zuständige Minister Benten sagte im Staatsfernsehen, bis sich die Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus geklärt habe, sollten die Gläubigen keine Verträge für die Wallfahrt abschließen.

Pilgerfahrt nach Mekka Die alljährliche große Wallfahrt würde dieses Jahr planmäßig Ende Juli beginnen. Sie gehört zu den fünf Grundpflichten des Islams. Alle frommen Muslime, die gesund sind und es sich leisten können, sollten einmal im Leben nach Mekka pilgern.

Bis auf Gemüseläden, Apotheken, Tankstellen und Banken sollen alle Geschäfte geschlossen bleiben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA Anfang April. Die Ausgangssperre gelte bis auf Weiteres. Die Behörden hatten schon vorher den Zutritt zu den Moscheen beschränkt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ob die Wallfahrten im Julia stattfinden werden oder nicht, ist noch nicht geklärt.

Saudi-Arabien ist in der arabischen Welt besonders stark von der Corona-Epidemie betroffen. Vor allem die beiden Städte Mekka und Medina verzeichneten zuletzt ansteigende Fallzahlen.

