Das Coronavirus hat unseren Alltag ganz schön auf den Kopf gestellt – wir reden über Hamsterkäufe, über Fake News im Sekundentakt und Symptome der Krankheit. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, aufeinander aufzupassen und gerade für den Schutz von Risikogruppen bestimmte Hygieneregeln einzuhalten und unbedingt einen Abstand von zwei Metern einzuhalten.

Corona: So kannst du dich und andere schützen

Trotz der zwei Meter Abstand hat man den Eindruck, dass SWR3Land an einigen Stellen enger zusammenrückt. Wir bekommen bei SWR3 viele Nachrichten auf Facebook, Instagram und in unserem Studiofeedback von Menschen, die sich gerne bedanken möchten. Dieser Dank soll hier einen verdienten Platz bekommen: